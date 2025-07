Affidabilità auto: Lexus e Nissan al top. Il rapporto JD Power 2025

Lexus e Nissan ai vertici del rapporto sull’affidabilità dello U.S. Initial Quality Study (IQS) 2025 di J.D. Power. Si tratta di un’analisi che viene realizzata ogni anno e che si basa sulle risposte degli acquirenti di nuove auto, intervistati dopo 90 giorni dall’acquisto dei loro veicoli. In questo specifico caso, sono stati raccolti i dati provenienti dalle risposte di 92.694 proprietari. Lo studio è stato condotto da giugno 2024 a maggio 2025. I risultati? Rispetto al passato c’è stato un leggero miglioramento con un numero inferiore di problematiche segnalate dai proprietari delle auto rispetto all’analisi precedente. Si è infatti passati da 194 a 192 problemi ogni 100 veicoli.

Il sistema infotainment, anche se con segnali di miglioramento, rimane sempre la categoria più problematica. Inoltre, le ibride Plug-in sono la categoria delle auto con maggiori problematiche.

GLI INFOTAINMENT, FONTE DI FRUSTAZIONE

Oggi le moderne auto sono sempre più tecnologiche e dispongono di grandi schermi per il sistema infotainment da cui si gestiscono la maggior parte delle funzioni delle vetture, compresa la climatizzazione. Questo accentramento sta causando frustrazione tra gli automobilisti che sono chiamati ad armeggiare tra i menu per trovare le impostazioni che desiderano. Gestione a volte troppo complicata e pericolosa visto che ci si deve distrarre dalla guida.

Sebbene i clienti trovino i touchscreen più grandi visivamente accattivanti, la loro funzionalità all’interno del veicolo è fonte di crescente frustrazione. I clienti devono toccare e scorrere più schermate per accedere alle funzioni chiave del veicolo, come le impostazioni del clima e gli apriporta del garage integrati. I proprietari trovano queste funzioni eccessivamente complicate e troppo distraenti da utilizzare durante la guida. Mantenendo controlli fisici dedicati per alcune di queste interazioni, le case automobilistiche possono alleviare i punti critici e semplificare l’esperienza complessiva del cliente

LE IBRIDE PLUG-IN, LE AUTO PIÙ PROBLEMATICHE

I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) sono quelli che presentano i maggiori problemi rispetto a qualsiasi altra categoria di veicoli nuovi. Tecnicamente sono le più complesse e questo porta anche a maggiori problemi. Dunque, per la prima volta, i PHEV presentano in media più problemi rispetto ai veicoli elettrici a batteria (BEV) (rispettivamente 237 problemi ogni 100 veicoli contro 212 problemi ogni 100 veicoli). I veicoli a benzina (184 problemi ogni 100 veicoli) e ibridi (196 problemi ogni 100 veicoli) presentano meno problemi rispetto alle PHEV e alle BEV. Il miglioramento delle auto elettriche è dovuto essenzialmente al risultato di Tesla.



LE GIAPPONESI AL TOP

Tra gli altri dati interessanti emersi dallo studio, quello relativo alle problematiche dei nuovi modelli. Infatti, presentano il numero più elevato di problemi (203 problemi ogni 100 veicoli) da quando lo studio è stato ripensato nel 2020, rispetto ai 190 problemi ogni 100 veicoli dei modelli precedenti. Dei 18 nuovi modelli lanciati quest’anno, solo due presentano meno problemi rispetto alla media del rispettivo segmento.

Venendo alla classifica dei marchi più affidabili, come anticipato all’inizio, ai vertici di questa classifica troviamo Lexus e Nissan. Il modello che ha meno problemi? La Porsche 911 con appena 116 problemi ogni 100 velivoli. Lo studio mette in evidenza anche il risultato di General Motors con cinque primi posti in altrettanti segmenti.