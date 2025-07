Ford, si al LiDAR per la guida autonoma. Dubbi su Tesla Vision

Il CEO di Ford, Jim Farley, ha espresso un certo scetticismo sull’approccio di Tesla alla guida autonoma, basato esclusivamente sulle telecamere. Come sappiamo, l’azienda di Elon Musk utilizza un’architettura esclusivamente visiva (Tesla Vision) con reti neurali end-to-end addestrate su miliardi di esempi tratti da dati reali. Nessun sensore sofisticato come il LiDAR e niente mappe HD. Si tratta di una scelta che Tesla sta continuando a portare avanti senza ripensamenti. Il numero uno di Ford, invece, la pensa diversamente. All’Aspen Ideas Festival, quando gli è stato chiesto di confrontare i sistemi di guida autonoma di Waymo e Tesla, Farley ha affermato che l’approccio basato su LiDAR di Waymo è “più sensato”.

I motivi? La sicurezza, la fiducia dei consumatori e i limiti dei modelli basati sulla telecamera.

MEGLIO IL LIDAR

Jim Farley ritiene molto più corretto l’approccio di Waymo che sfrutta sensori avanzati come i LiDAR che offrono maggiore garanzia di sicurezza. Per la casa dell’ovale blu, i sensori LiDAR sono degli elementi fondamentali per la guida autonoma.

Laddove la telecamera sarebbe completamente accecata, il sistema LiDAR vedrebbe esattamente ciò che si trova di fronte.

Insomma, per Jim Farley, un sistema come il Tesla Vision che utilizza solamente delle telecamere presenta dei limiti. Il LiDAR, invece, permette di garantire la massima affidabilità in tutti gli scenari di guida con tutte le condizioni meteo possibili. Elon Musk la pensa ovviamente in maniera molto diversa e ha sostenuto che l’approccio “vision-only” si rivelerà in definitiva più sicuro ed economico a lungo termine. Tesla sta certamente facendo passi avanti e lo dimostra il recente lancio del servizio Robotaxi ad Austin in Texas, sebbene, come abbiamo visto, ci siano stati alcuni problemini. Inoltre, di recente abbiamo visto che Tesla ha inaugurato l’era delle consegne “autonome” con una Model Y che è partita da sola dalla fabbrica per raggiungere la casa del proprietario.

LiDAR o Tesla Vision? Lo scopriremo nel tempo man mano che le diverse tecnologie di guida autonoma evolveranno. Ford, da parte sua, non sta più sviluppando un proprio sistema di guida autonoma ma si sta concentrando sui livelli 2 e 3 di guida assistita. Ford prevede di collaborare con un’azienda che abbia già raggiunto una vera e propria guida autonoma in futuro, non appena la tecnologia sarà disponibile.