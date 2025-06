Avvistata sulle Alpi la futura Mercedes AMG GT XX

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del concept della Mercedes AMG GT XX, Mercedes ha già iniziato i test su strada il modello destinato alla produzione. Avvistata sulle strade alpine, la vettura mantiene fedelmente le proporzioni e la linea anticipata dal concept pur mostrando qualche novità. Il muletto camuffato conserva i tratti distintivi come la griglia imponente e i gruppi ottici posteriori circolari, mentre i fari anteriori appaiono diversi rispetto al modello mostrato in anteprima, suggerendo un adattamento più realistico ai requisiti produttivi.

Una EV “rumorosa”

Uno degli elementi più interessanti del video spia in cui si vede la versione camuffata della AMG GT XX è sicuramente legato al suono del motore. Non un dettaglio accessorio, considerando che già parlando del concept della Skoda Enyaq RS Race e della nuova berlina elettrica di AMG che replica le caratteristiche del motore V8 e del cambio DCT, abbiamo sottolineato come per molti l’assenza del sound caratteristico dei motori endotermici, sia una pecca enorme per le auto elettriche.

Dal video della AMG GT XX si può notare come, pur mancando accelerate e manovre su curve veloci, il prototipo non è silenzioso. Dall’auto si percepisce un suono artificiale, simile a quello di un motore termico al minimo dei giri. Per il momento un po’ poco per trarre delle conclusioni e delle valutazioni più articolate, ma indubbiamente questa è la strada che Mercedes percorrerà.

L’importanza della AMG GT XX

Oltre all’aspetto sonoro, sono diversi gli elementi di interesse della prossima AMG GT XX, attesa entro la fine dell’anno. L’AMG GT XX, infatti, si prepara a ridefinire il concetto di supercar elettrica. Costruita sulla piattaforma AMG.EA, pensata esclusivamente per modelli ad alte prestazioni a zero emissioni, prevede diverse soluzioni tecniche innovative.

Dal sistema di trazione composto da tre motori elettrici a flusso assiale sviluppati insieme alla britannica YASA fino alla potenza dichiarata che supera i 1.000 kilowatt (circa 1.360 CV). Due dei tre motori sono collocati sul retrotreno, mentre l’altro sull’asse anteriore, così da offrire trazione integrale e una gestione dinamica della potenza tra le ruote, a vantaggio di agilità e precisione. Rispetto ai motori tradizionali, quelli a flusso assiale sono più leggeri e compatti, con una densità di potenza superiore che consente prestazioni elevate senza compromettere il bilanciamento complessivo del veicolo.



A supportare queste performance c’è una batteria evoluta cone una composizione chimica che unisce nichel, cobalto, manganese e alluminio nel catodo, con silicio all’anodo. Ne derivano unae 740 wattora per litro, tra le più alte mai raggiunte nel settore automobilistico. Il sistema elettrico si basa su un’architettura a 800 volt, utile a ridurre le dispersioni termiche e a garantire tempi di ricarica rapidissimi. Mercedes dichiara picchi di potenza, con la possibilità di recuperare fino a 400 chilometri di autonomia in cinque minuti.Con queste caratteristiche, l’AMG GT XX si conferma unpronto a misurarsi con i limiti delle sportive elettriche ad alte prestazioni. I prossimi sviluppi potrebbero svelare nuovi dettagli sull’evoluzione di questo ambizioso progetto.