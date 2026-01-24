Nuova BMW M3 elettrica, 4 motori elettrici e il sound di un V10

Nel 2027 quando arriverà, sarà una vera rivoluzione per BMW. Stiamo parlando della nuova BMW M3 elettrica che segnerà una svolta per la storia delle sportive della casa automobilistica tedesca. Modello che potrà contare su tutte le ultime tecnologie sviluppate dal costruttore per le sue BEV di ultima generazione. Già sappiamo che oltre a poggiare sulla piattaforma Neue Klasse, potrà contare su 4 motori elettrici, uno per ruota che permetteranno di garantire prestazioni elevatissime. Ma l’esperienza di guida di una sportiva non è solo potenza, è anche coinvolgimento e da questo punto di vista le auto elettriche peccano un po’ dato che sono “silenziose”. Ecco perché BMW ha deciso di offrire un sound artificiale che replichi quello di un motore endotermico.

CHE SOUND AVRÀ LA FUTURA BMW M3 ELETTRICA?

BMW M ha pubblicato l’ultimo capitolo della sua serie di video in cui illustra lo sviluppo della sportiva elettrica, affrontando proprio il tema del sound artificiale. Nel filmato vediamo BMW registrare l’audio di diversi motori delle sue sportive da utilizzare nella M3 elettrica. Tra questi, il sei cilindri in linea biturbo da 3 litri della M4 GTS F82, il V8 aspirato da 4,4 litri della M3 GTS E92 e, soprattutto, il V10 da 5 litri della M6 E64. Dunque, la casa automobilistica ha “catturato” il sound delle sue sportive del passato per creare il “suono” della sua nuova M3 elettrica. Ovviamente ancora non sappiamo davvero quale sarà il risultato finale ma visto che la casa automobilistica sta registrando diversi sound di motori, possiamo immaginare che i conducenti potranno arrivare addirittura a scegliere tra più “suoni” per la loro sportiva elettrica.

Non rimane che attendere per saperne di più. Sappiamo, comunque, che BMW sta facendo un grande lavoro sulla M3 elettrica su cui punta davvero tanto. Anche di recente, la casa automobilistica aveva raccontato qualcosa di più su questo modello, confermando i 4 motori elettrici, un’architettura a 800 V, una batteria da ameno 100 kWh di capacità e la presenza di un cambio simulato che sarà chiaramente abbinato al sound artificiale dei motori endotermici.

CI SARÀ ANCORA UNA BMW M3 ENDOTERMICA

In ogni caso, sebbene BMW oggi stia raccontando molto sullo sviluppo della nuova M3 elettrica, la nuova generazione della sportiva sarà anche endotermica e dovrebbe adottare un’evoluzione dell’attuale motore 6 cilindri con l’aggiornata della tecnologia Mild Hybrid.