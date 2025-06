KTM 450 Rally Replica 2026: pura adrenalina in edizione limitata

Pronta a scendere in pista, o meglio, tra le dune, portando con sé tutta l’esperienza accumulata dal team ufficiale Red Bull KTM Factory Racing nei più estremi rally raid del pianeta. Stiamo parlando della nuova KTM 450 Rally Replica 2026, una moto pensata per i piloti privati più determinati e per gli specialisti della disciplina. Il punto d’incontro perfetto tra performance da gara e affidabilità assoluta. Realizzata a mano in appena 150 esemplari numerati, più 5 unità in versione esclusiva Sanders Edition, è già ordinabile presso i rivenditori ufficiali KTM.

Tecnologia da gara, anima da esploratrice

Il cuore della Rally Replica 2026 è un monocilindrico 450 cc SOHC a iniezione elettronica, progettato appositamente per affrontare le condizioni più dure. Rispetto ai modelli cross ed enduro, questa versione presenta una trasmissione rinforzata a sei rapporti e una frizione specifica per le lunghe tappe, mentre il sistema di raffreddamento, con doppi radiatori separati, assicura prestazioni costanti anche nelle temperature più proibitive.



Il telaio è un’opera d’ingegneria artigianale, con componenti idroformati tagliati al laser e saldature manuali per garantire leggerezza e resistenza. Il forcellone in alluminio pressofuso ottimizza l’assorbimento degli urti e mantiene la moto stabile anche a velocità elevate. Le sospensioni sono il fiore all’occhiello: all’anteriore troviamo una forcella WP XACT PRO da 48 mm con tecnologia Cone Valve, mentre il mono posteriore WP XACT PRO è completamente regolabile per adattarsi a ogni terreno. Il pacchetto è completato da un ammortizzatore di sterzo SCOTTS e una piastra manubrio con sistema PHDS per il massimo comfort di guida.



Esteticamente, la 450 Rally Replica non passa inosservata: la torretta di navigazione in carbonio e il cupolino aerodinamico offrono protezione e visibilità, mentre il faro LED integrato garantisce un’illuminazione eccellente anche nelle condizioni più estreme. La strumentazione è moderna e integrata nella carena, pronta per ospitare roadbook digitali e indicatori di servizio.

Un triplo serbatoio da oltre 34 litri totali, due anteriori e uno posteriore autoportante, consente lunghe percorrenze e una distribuzione ottimale dei pesi. Inoltre, il paramotore nasconde un vano pensato per contenere utensili e il kit di emergenza obbligatorio, sempre a portata di mano.

Sanders Edition, la Dakar tra le mani

Per celebrare la vittoria di Daniel Sanders alla Dakar 2025, KTM ha creato una versione ultra-esclusiva in soli 5 esemplari: la Sanders Edition. Questa variante sfoggia una livrea Red Bull Factory, accessori da gara personalizzati e una dotazione unica, tra cui cerchi racing, scarico Akrapovič inciso, cupolino personalizzato e persino una maglia ufficiale firmata dal pilota australiano.



I fortunati proprietari di questa specialissima edizione riceveranno la moto direttamente dalle mani di Sanders, durante il KTM Europe Adventure Rally 2025 in Romania, dove avranno anche l’occasione di guidare al suo fianco. Un’esperienza da sogno per chi vive il rally non solo come sport, ma come filosofia di vita.