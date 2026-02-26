KTM 990 RC R TRACK, la supersportiva esclusivamente per la pista

KTM presenta la 990 RC R TRACK. È la versione racing della stradale 990 RC R. La nuova 990 RC R TRACK è stata progettata esclusivamente per l’utilizzo in pista. Nessuna omologazione per la strada. La moto sarà disponibile presso i concessionari a partire da aprile, al prezzo di 18.490€ con gli iscritti alla KTM 990 RC R CUP che invece la riceveranno già da marzo.

Le specifiche tecniche

Il motore è il bicilindrico parallelo DOHC LC8c da 947cc. Si tratta dello lo stesso presente sulla versione stradale. Ma la potenza massima è stata portata a 135 CV a 10.000 giri al minuto e la coppia a 105 Nm a 7.000 giri. Lo scarico è firmato Akrapovič (nella versione Evolution Line in acciaio inossidabile) con un peso che si ferma a soli 3 kg e un’emissione sonora che si attesta a 98,2 dB. Il cambio a sei rapporti è stato ridisegnato appositamente per la pista, con prima più lunga e sesta più corta rispetto alla 990 RC R.

La TRACK pesa circa due chilogrammi in meno rispetto alla RC R standard. La differenza deriva dall’impianto elettrico semplificato e dalla rimozione di diversi componenti stradali. Tra questi luci, specchietti e cavalletto laterale. La carenatura è in plastica iniettata, adatta all’applicazione di grafiche personalizzate. Il cupolino è leggermente più alto per favorire una posizione di guida raccolta. La sella è stata ridisegnata con una forma più piatta e sale di 12 mm rispetto alla versione stradale, raggiungendo quota 857 mm.

L’elettronica è strutturata su tre modalità Track completamente personalizzabili. Il pilota può intervenire sulla risposta dell’acceleratore, il controllo di trazione, il livello di slittamento della ruota posteriore, l’anti-wheeling, il launch control e il freno motore. Il sistema include il limitatore per la pit lane, il Quickshifter+ e un display TFT a colori da 4,2”.

La frenata è affidata a Brembo, con dischi anteriori dal diametro di 320 mm e pinze HyPure a 4 pistoncini di nuova generazione. Il disco posteriore misura 240 mm. Le sospensioni WP APEX sono completamente regolabili. Di serie le gomme sono Michelin Power Slick, nelle misure 120/70 R17 all’anteriore e 190/55 R17 al posteriore.

L’aerodinamica si ispira alla RC16 del MotoGP. È la moto con cui Brad Binder ha stabilito il record di velocità massima (366,1 km/h) della categoria al Mugello nel 2023. Ali e profili sono stati progettati per garantire deportanza, stabilità in accelerazione e grip in ingresso curva. Il serbatoio ha una capacità di 15,7 litri e contribuisce a definire un’ergonomia con sei punti di contatto pensati per facilitare i movimenti in sella. Di serie vengono forniti la luce posteriore per le condizioni di bagnato e il cavalletto da paddock

La KTM 990 RC R CUP

Attorno alla 990 RC R TRACK KTM ha costruito una competizione. La 990 RC R CUP è un campionato europeo articolato su sei round, riservato a piloti non professionisti, ma organizzato in modo professionale. I piloti possono gareggiare sia con la versione stradale 990 RC R che con la TRACK, a patto che la moto sia stata acquistata presso un concessionario KTM autorizzato.

Gli iscritti all’intera stagione beneficiano della priorità nell’assegnazione della 990 RC R TRACK, dell’accesso ai consigli esclusivi per gli upgrade da gara, del supporto tecnico e dei servizi dedicati durante tutti gli eventi.