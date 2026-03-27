Perfezionare una moto già di livello altissimo richiede tanto lavoro e l’adozione di tecnologie all’avanguardia. La KTM è uscita dalla crisi a testa alta con nuovi progetti e la garanzia del Gruppo indiano Bajaj che ha rilevato completamente il Pierer Mobility AG nel novembre 2025, con un’operazione da circa 800 milioni di euro. Superate le difficoltà finanziarie il marchio con sede a Mattighofen sta lanciando sul mercato modelli sempre più curati e in linea con l’iconico patrimonio genetico.

Derivata dal mondo dei rally, la nuova 890 Adventure R Rally è realizzata in soli 700 esemplari, puntando sull’esclusività. La versione aggiornata ridefinisce lo standard di endurona con un pacchetto nato dal sudore dei centauri sulle dune. La moto vanta una ergonomia da rally, dotazioni elettroniche e accessori di serie di assoluta qualità per affrontare ogni superficie. Le crossover stanno vivendo un momento d’oro sul bike market, offrendo in un unico concetto tutte le caratteristiche per chi ama conquistare ogni terreno.

Nata per i piloti

La KTM890 Adventure R Rally 2026 presenta sospensioni WP XPLOR Pro Components, una garanzia per chi desidera prestazioni affidabili nello smorzamento in un peso ridotto grazie all’adozione di materiali all’avanguardia. Il componente, infatti, permette ben 270 mm di escursione ruota, proprio come i bolidi sui cui viaggino i piloti ufficiali nelle sfide più estreme. La forcella è una WP XPLOR PRO 7548 con tecnologia Cone Valve, mentre il mono è un WP XPLOR PRO 6746 completamente regolabile.

Il pacchetto premium offre il massimo livello di smorzamento nelle condizioni più ardue, mentre il conducente si sentirà subito a suo agio e nella posizione giusta per spingere al massimo per superare tutti gli ostacoli. Sotto al serbatoio il cuore pulsante è un poderoso motore bicilindrico da 889 cm³, che sprigiona 106 CV a 8.000 giri al minuto e 100 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto. Il rombo del potente LC8c viene esaltato da un terminale Akrapovič “Slip-on Line" in titanio montato di serie, sullo stampo di quelli usati alla Dakar.

Caratteristiche uniche

La nuova KTM offre un pacchetto elettronico completo, che consente al pilota di controllare l’ABS Bosch 9.3MP con funzione Off-road e la trazione con tre diverse modalità di guida selezionabili in base alla superficie. A bordo non manca il Tech Pack con modalità Rally, Motor Slip Regulation, Cruise Control e Quickshifter+, e tutte le info principali informazioni sono visualizzabili su uno schermo TFT da 5″ con navigazione Turn by Turn+ e kit connettività, con la possibilità di ricevere chiamate in ingresso e ascoltare la musica preferita.

Il punto di forza della 890 Adventure R Rally è il motore bicilindrico parallelo da 889 cc che sprigiona oltre 100 cavalli per una erogazione brutale. I cerchi Heavy‑Duty (2.15×21”; 4.00×18”) si sposano perfettamente con l’inedita livrea Rally con serbatoio bicolore con protezioni in carbonio. Il Costruttore austriaco offre 4 anni di garanzia premium.