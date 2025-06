Nuova Skoda Epiq 2026, un render prova ad immaginarsi le forme del SUV

Skoda Epiq è un B-SUV elettrico che andrà a posizionarsi sotto le più grandi Elroq ed Enyaq. Si tratta di una vettura che rivestirà un ruolo cruciale nei piani di crescita nel segmento delle BEV della casa automobilistica dato che il prezzo di partenza è atteso attorno a 25 mila euro. Skoda aveva anticipato la vettura attraverso un concept e negli ultimi tempi sono apparse le prime foto spia della nuova Epiq che hanno permesso di fare un’idea un po’ più precisa di quello che sta effettivamente arrivando. Grazie al concept e agli scatti spia c’è già chi si sta immaginando come saranno le forme definitive, come nel render che proponiamo.

ARRIVA NEL 2026

Il look complessivo non dovrebbe differenziarsi troppo da quello della concept car e sarà un’ulteriore evoluzione del linguaggio di design “Modern Solid" di Skoda. Il frontale dovrebbe quindi caratterizzarsi per quello che viene chiamato “Tech-Deck Face“, una reinterpretazione della classica griglia presente sulle auto della casa automobilistica che al suo interno ospita dispositivi come il radar e la telecamera frontale. I fati dovrebbero presentare una forma a T e sulla parte bassa del paraurti troveranno posto 8 piccole prese d’aria verticali che ricordano un po’ quelle presenti sui modelli Jeep.



Nuova Skoda Epiq disporrà di unae poggerà sulla, la stessa della futura Volkswagen ID.2. Il SUV presenterà sbalzi anteriori e posteriori molto ridotti mentre al posteriore i gruppi ottici dovrebbero proporre una firma luminosa a T. Sempre dietro, il portellone verticale dovrebbe contribuire a garantire una buonavisto che per il concept, Skoda parlava di. Una volta sul mercato, questo modello dovrà vedersela con vetture del calibro, ad esempio, della Jeep Avenger o della Volvo EX30.

Sebbene non abbiamo ancora potuto dare un’occhiata all’interno dell’auto di serie, Skoda ha lasciato intendere che gran parte di quanto mostrato sul concept verrà ripreso. Possiamo quindi attenderci uno stile minimalista, un quadro strumenti digitale dietro al volante e un ampio display centrale per l’infotainment. Trattandosi di una Skoda, dovrebbe offrire ampi vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo e soluzioni funzionali in linea con la filosofia “Simply Clever“.

Per quanto riguarda il powertrain, di preciso non sappiamo nulla se non che per il concept, Skoda dichiarava una percorrenza di oltre 400 km. Secondo indiscrezioni i modelli basati sulla piattaforma MEB Entry dovrebbero contare su batterie da 38 e 56 kWh. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. La nuova Skoda Epiq arriverà nel 2026 ma prima debutterà la Volkswagen ID.2 che adottando la medesima piattaforma ci potrà dare un’idea di quello che arriverà poi pure sul modello Skoda.



[Render: AutoExpress]