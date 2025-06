Questa è la nuova Skoda Epiq: prime foto spia del B-SUV elettrico da 25 mila euro

Questa è la nuovissima Skoda Epiq, un SUV elettrico che andrà a posizionarsi sotto la nuova Elorq per diventare il modello “entry level" della gamma delle auto elettriche della casa automobilistica. Sapevamo che sarebbe arrivata dato che Skoda aveva già anticipato questa nuova elettrica attraverso una concept car. Adesso arrivano le prime foto spia che mostrano il nuovo B-SUV molto importante per la strategia di crescita di Skoda. Sebbene il muletto appaia ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria, possiamo finalmente vedere il nuovo modello in veste reale e non attraverso dei render.

COME SARÀ?

Innanzitutto, la nuova Skoda Epiq avràcon le future nuovecome la nuova Volkswagen ID.2 a partire dall’utilizzo della medesima piattaforma MEB Entry. Grazie alla presentazione del concept sappiamo che il modello di produzione avrà una. Da quello che possiamo vedere dalle foto spia, sembra che il nuovo SUV elettrico disporrà di. Il frontale dovrebbe quindi caratterizzarsi per quello che viene chiamato ““, una reinterpretazione della classica griglia Skoda che al suo interno ospita dispositivi come il radar e la telecamera frontale. Pare che similmente al concept, anche il modello di produzione disporrà di un paraurti caratterizzato dalla presenza di 8 prese d’aria verticali.Al posteriore, il portellone verticale dovrebbe contribuire ad offrire una buona capacità di carico nonostante la lunghezza contenuta (per il concept Skoda dichiarava 490 litri). Dietro, i gruppi ottici si intravedono solamente ma è possibile che presentino la medesima forma a T di quelli della concept car. Curiosità, l’auto protagonista delle foto spia riporta la dicitura “Bremsen Test", che in tedesco significa “prova freni".

Le immagini non permettono di dare uno sguardo all’abitacolo. Tuttavia, prendendo a riferimento sempre il concept, gli interni della nuova Skoda Epiq dovrebbero offrire uno stile minimalista. Dietro al volante multifunzione troveremo un piccolo schermo per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia un ampio display touch del sistema infotainment. Trattandosi di un modello Skoda, non mancheranno le classiche soluzioni Simply Clever.

E i motori? Sicuramente la nuova Skoda Epiq sarà proposta con diverse motorizzazioni. Al momento sappiamo solamente che il concept poteva contare su oltre 400 km di autonomia.

PREZZI

Il debutto è atteso nel 2026 e per quanto riguarda i prezzi, la promessa di Skoda era di proporre questo modello ad un prezzo di partenza attorno ai 25 mila euro.



[Foto spia: AutoExpress]