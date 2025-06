Mazda CX-5 2026, un leak anticipa il design del nuovo SUV

Mazda CX-5 sta per ricevere un importante aggiornamento. La casa automobilistica giapponese sta infatti lavorando alla terza generazione del SUV che dovrebbe debuttare nel corso dell’estate per poi arrivare su strada, a seconda dei mercati, tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Di questo modello abbiamo visto molteplici foto spia nel corso degli ultimi mesi e, adesso, c’è una novità in quanto in rete è trapelata un’immagine che mostrerebbe il design del nuovo modello senza alcun camuffamento. L’immagine è apparsa su Cochespias che cita come fonte originale la pagina Instagram di “Car Design News”.

L’immagine, per quanto di scarsa qualità, sembra reale soprattutto perché il modello assomiglia molto ai prototipi mimetizzati avvistati durante i test. Si tratta di una chiaro segnale che alla presentazione ufficiale manca sempre di meno.

COSA SAPPIAMO DELLA NUOVA MAZDA CX-5

Da quanto possiamo vedere dalla foto, le proporzioni generali del nuovo SUV richiamano quelle dell’attuale generazione. Il frontale appare ridisegnato, dove notiamo in particolare le forme dei nuovi gruppi ottici che “curvano" verso la griglia che presenta un nuovo motivo e inserti cromati più sottili. Rivisto il paraurti che presenta un design più pulito e nuove prese d’aria. Intorno ai passaruota troviamo troviamo un rivestimento in plastica non verniciata. Non si può escludere, comunque, che negli allestimenti top di gamma possa essere invece in tinta con la carrozzeria. Il posteriore non si vede. Tuttavia, grazie alle foto spia viste fino a questo momento, pare che troveremo gruppi ottici rivisti dalle forme sottili.



MOTORI

Gli interni non si può osservare ma la terza generazione della Mazda CX-5 dovrebbe portareper renderlo più moderno. Ci sarà più tecnologia, con la strumentazione digitale ed un nuovo sistema infotainment. Complessivamente, Mazda dovrebbe aver lavorato anche per migliorare la qualità percepita introducendo alcune delle soluzioni adottate all’interno dei suoi più recenti modelli. Un piccolo aumento delle dimensioni potrebbe contribuire a migliorare lo spazio a disposizione dei passeggeri.

Con il debutto della Mazda CX-5 2026 sarà interessate scoprire le novità della meccanica. Sappiamo, per esempio, che sarà disponibile un nuovo Full Hybrid sviluppato internamente. Inoltre, in un secondo momento il nuovo SUV porterà al debutto il nuovo motore a benzina SkyActiv-Z, che punta ad offrire una migliore efficienza nei consumi e prestazioni più elevate. Al momento sappiamo che sotto al cofano troveremo un 4 cilindri di 2,5 litri di cilindrata sviluppato per soddisfare le severe normative sulle emissioni. Arriverà, comunque, non prima del 2027. Pare che oramai sia tutto pronto per il debutto della nuova Mazda CX-5. Non rimane che attendere novità sulla presentazione.



[Fonte]