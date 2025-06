Nuova BMW iX5 M70: le foto spia del SUV elettrico dall'anima sportiva

BMW sta mettendo a punto una variante ad alte prestazioni del futuro SUV elettrico iX5. La conferma arriva da una serie di foto spia scattate in Germania ad un muletto che, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere identificato sul mercato come la nuova BMW ix5 M70.

Nonostante i pannelli coprenti che nascondono la carrozzeria, il prototipo BMW lascia in bella vista i grandi dischi freno forati che si intravedono dagli altrettanto generosi cerchi forgiati da 23 pollici che calzano pneumatici Michelin ad alte prestazioni.

SARÀ ELETTRICA, MA FORSE ANCHE IBRIDA

La propulsione della BMW iX5 M70 sarà elettrica e sarà basata con ogni probabilità su uno schema con doppio motore simile a quello adottato sulla BMW i7 M70. In quel caso la potenza arriva a 659 cavalli, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h richiede poco più di 3 secondi e mezzo. A Monaco di Baviera avrebbero però deciso di proporre sul mercato anche una versione dotata di motorizzazione termica tradizionale, quasi certamente inserita in un sistema ibrido.



BMW dovrebbe usare la piattaforma CLAR per la nuova iX5 ad alte prestazioni, quindi una soluzione diversa dalla soluzione Neue Klasse utilizzata ad esempio per la sorella minore, la BMW iX3. Ciò non impedirà però alla nuova arrivata di attingere al nuovo corso stilistico della casa tedesca, anche se al momento è troppo presto provare ad ipotizzare i contenuti estetici implementati dai designer.

IL DEBUTTO SUL MERCATO TRA CIRCA UN ANNO

Il debutto sul mercato della nuova iX5 e della sua variante M70 avverrà con ogni probabilità il prossimo anno. Entro quella data si conosceranno sicuramente maggiori dettagli del modello, sia sotto l’aspetto tecnologico che per quanto riguarda la dotazione e l’impostazione dello stile.

[Foto spia: CarScoop]