Prezzi carburanti, nuovo balzo avanti. Benzina e diesel ai massimi da aprile

I prezzi dei carburanti continuano a correre verso l’alto e come rileva Staffetta Quotidiana, i rialzi registrati sui listini venerdì si riversano oggi sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio che fanno un nuovo balzo in avanti arrivando ai massimi da inizio aprile. Lo scorso venerdì le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso in forte calo. Tuttavia, questo non è bastato a compensare i forti aumenti registrati in settimana. Questa settimana si è poi aperta con tutti gli indicatori al rialzo a causa dell’attacco degli USA all’Iran. Gli aumenti dei prezzi di benzina e diesel rischiano quindi di continuare anche nei prossimi giorni come effetto della guerra tra Israele e Iran.

QUANTO COSTA ADESSO UN PIENO DI BENZINA E DIESEL?

Stando all’analisi di Staffetta Quotidiana, partendo dai dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, queste sono le ultime medie dei prezzi praticati in Italia.

Partiamo dalla benzina self service che arriva a 1,748 euro/litro (+21 millesimi, compagnie 1,755, pompe bianche 1,731). Invece, la media del diesel self service è di 1,670 euro/litro (+36, compagnie 1,677, pompe bianche 1,656). Andando avanti, benzina in modalità servito a 1,886 euro/litro (+20, compagnie 1,930, pompe bianche 1,801) e diesel servito a 1,806 euro/litro (+34, compagnie 1,850, pompe bianche 1,724).



Gpl servito a 0,707 euro/litro (-1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,441 euro/kg (+2, compagnie 1,445, pompe bianche 1,438), Gnl 1,269 euro/kg (+1, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg).

PREZZI CARBURANTI IN AUTOSTRADA

Sulle autostrade, la benzina self service è a 1,845 euro/litro (servito 2,108), il gasolio self service a 1,779 euro/litro (servito 2,047), il Gpl a 0,843 euro/litro, metano 1,507 euro/kg, il Gnl a 1,342 euro/kg.