Prezzi carburanti, il mercato reagisce alla guerra Israele-Iran: rincari per benzina e diesel

Il balzo delle quotazione del petrolio dovuto allo scoppio della guerra Israele – Iran sta portando ad un aumento dei prezzi di benzina e diesel. Il timore, come sappiamo, è che la guerra abbia un impatto sulla disponibilità globale del greggio. Il mercato dunque reagisce con un aumento delle quotazioni dell’olio nero che porta come conseguenza ad un incremento dei prezzi dei carburanti con tutti i problemi del caso per gli automobilisti ed il mondo del trasporti. C’è anche molta speculazione come aveva evidenziato pochi giorni fa il Codacons dato che i listini al pubblico aumentano immediatamente al salire del petrolio, nonostante la benzina e il gasolio venduti oggi agli automobilisti siano stati acquistati mesi fa dai marchi petroliferi, quando le quotazioni del greggio erano ben inferiori a quelle odierne.

Il dato oggettivo, però, è che i prezzi alla pompa di benzina e diesel stanno risalendo rapidamente.

QUANTO COSTA UN PIENO DI BENZINA E DIESEL?

Stando all’ultima elaborazione di Staffetta Quotidiana basata sui dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalità self service sale a quota 1,714 euro al litro (+7 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,700), mentre il diesel self service sale a 1,614 euro al litro (+8, compagnie 1,623, pompe bianche 1,597). Passando a servito, il prezzo medio della benzina è arrivato a 1,853 euro al litro (+7, compagnie 1,897, pompe bianche 1,769). La media del diesel servito, invece, si è attesta a 1,753 euro al litro (+7, compagnie 1,799, pompe bianche 1,666).



Andando avanti, Il Gpl servito si trova in media a 0,708 euro al litro (-1, compagnie 0,717, pompe bianche 0,698), il metano servito a 1,439 euro al kg (invariato, compagnie 1,444, pompe bianche 1,436), il Gnl a 1,270 euro al kg (invariato, compagnie 1,267 euro al kg, pompe bianche 1,272 euro al kg).



E in autostrada quali sono i prezzi medi di benzina e diesel? Secondo l’ultima rilevazione, benzina self service 1,811 euro al litro (servito 2,079), gasolio self service 1,722 euro al litro (servito 1,994), Gpl 0,842 euro al litro, metano 1,505 euro al kg, Gnl 1,342 euro al kg.