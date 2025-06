Nuova Audi RS6: elettrica e ibrida plug-in con motore V8 per essere la più potente di sempre

La futura Audi RS6 punterà sull’elettrificazione e sarà proposta anche in una variante a zero emissioni che rappresenterà una prima volta assoluta per la famiglia Audi Sport. La vettura non lascerà comunque fuori dalla propria gamma la propulsione termica, in quanto sarà dotata anche di un’unità V8 benzina in configurazione ibrida che la farà diventare la RS6 più potente di sempre.

Secondo le informazioni disponibili e le indiscrezioni circolate sulla stampa specializzata, la quinta generazione della Audi RS6 sarà caratterizzata da un motore tradizionale capace di assicurare una potenza di circa 730 cavalli. La scelta di non abbandonare del tutto la propulsione termica da parte di Audi non ha un fine esclusivamente sportivo, ma è anche una mossa necessaria per diversificare l’offerta e mettersi al riparo dalle incertezze sul mercato dei veicoli elettrici, specie di quelli di fascia alta che ancora non sembrano incontrare il favore della maggior parte del pubblico.

UN MOTORE V8 PER LA AUDI RS6 IBRIDA PLUG-IN

Per questo motivo la Audi RS6 con motore V8 e schema ibrido si affiancherà alla Audi RS6 elettrica annunciata da tempo e sarà disponibile sia con carrozzeria berlina che station wagon, quest’ultima un’altra novità della prossima generazione.

Come altri costruttori, anche Audi ha rivisto i propri piani di elettrificazione estendendo la vita utile dei motori termici almeno per il prossimo decennio. A livello tecnico, a Ingolstadt hanno deciso di puntare su una doppia piattaforma per la RS6, scegliendo la Premium Platform Electric per la RS6 e-tron e la Premium Platform Combustion per la variante ibrida, che utilizzerà quindi una versione evoluta della piattaforma introdotta nel 2019 e usata tutt’oggi dall’attuale RS6.

Le voci dicono inoltre che la Audi RS6 con motore 4.0 V8 biturbo a benzina potrebbe essere basata su un’architettura ibrida plug-in con un motore elettrico integrato nel cambio alimentato da una batteria agli ioni di litio. Tale ipotesi sembra trovare conferma in una serie di avvistamenti di alcuni muletti su cui si notavano proprio gli elementi dello scarico: una conferma diretta della presenza dell’unità propulsiva a combustione.

LA BASE TECNOLOGICA DELLA NUOVA RS6

Lo schema ibrido della RS6 sarà quasi certamente derivato da quanto visto su altri modelli del gruppo Volkswagen, come ad esempio la Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid o la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Per quanto riguarda invece la nuova Audi RS6 e-tron a propulsione completamente elettrica, a bordo ci sarà una soluzione a doppio motore e quattro ruote motrici basatA sulla stessa tecnologia che la casa tedesca ha implementato sulla Audi S6 e-tron rispetto alla quale la potenza dovrebbe essere maggiore, almeno secondo quanto anticipato da una alcune fonti.

La RS6 elettrica utilizzerà però la stessa batteria da 94,8 kWh della A6 E-tron, anche se in questo caso l’autonomia si annuncia inferiore per via della natura sportiva del modello che punta maggiormente sulle prestazioni piuttosto che sulle percorrenze massime raggiungibili con una ricarica completa.

MATERIALI, DOTAZIONI E PREZZI

Audi farà uso di materiali leggeri come alluminio e compositivi per entrambe le versioni ibrida plug-in ed elettrica, ma il peso complessivo si annuncia comunque non proprio “piuma”, con la variante a doppio propulsore vicina ai 2.090 chilogrammi, mentre la sorella elettrica potrebbe toccare addirittura i 2.500 chilogrammi.

Il peso non indifferente sarà compensato da un nuovo sistema di sospensioni attive tarate per migliorare l’agilità e la reattività della RS6 senza penalizzare eccessivamente il comfort. Allo stesso modo Audi adeguerà l’impianto frenante, che potrebbe contare su grandi dischi carboceramici con pinze anteriori a 10 pistoncini.

Uno sguardo ai prezzi potenziali rivela che la RS 6 e-tron potrebbe partire da circa 116.000 euro, mentre la RS6 ibrida plug-in arriverebbe a superare i 200.000 euro, posizionandosi molto vicina ai 207.000 euro.

[Foto spia: Autocar]