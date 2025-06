Audi cambia idea, niente stop ai motori endotermici nel 2033

Il mercato auto sta cambiando rapidamente. L’elettrificazione non procede come pensato in passato e quindi le case automobilistiche stanno riadattando le loro strategie. Anche Audi ha deciso di fare un passo indietro e di rivedere la sua decisione di porre fine alla vendita di veicoli con motore a combustione interna nel 2033. Come sappiamo, l’azienda tedesca aveva precedentemente pianificato di interrompere lo sviluppo dei motori a combustione interna l’anno prossimo. Il piano originale prevedeva poi di portare al debutto dal 2026 solamente nuove auto elettriche, ma già negli ultimi mesi la casa dei 4 anelli aveva lasciato intendere che i suoi piani stessero cambiando.

LUNGA VITA AI MOTORI ENDOTERMICI

Parlando ai colleghi di Autocar, l’amministratore delegato Gernot Döllner ha sottolineato di “non essere stato lui a comunicare la data per la fine delle vendite dei modelli con motore endotermico” in quanto questa decisione era stata presa dal precedente CEO. Ha tuttavia confermato di averla revocata perché “crede nella flessibilità“, una decisione che include anche i modelli RS ad alte prestazioni di Audi.

Audi lancerà fino al 2026 una gamma completamente nuova di veicoli con motore a combustione interna e ibridi plug-in, e questo ci darà la massima flessibilità per almeno altri sette, otto, forse dieci anni, e poi vedremo come si svilupperanno i nostri mercati. Abbiamo già deciso di estendere la produzione oltre le date di fine comunicate in passato.

Insomma, la casa dei 4 anelli continuerà a sviluppare i motori endotermici che troveremo ancora a lungo sotto i cofani delle nuove vetture. Solo tra diversi anni, valuteranno l’andamento del mercato e poi decideranno cosa fare.

Döllner ha inoltre confermato che Audi guiderà lo sviluppo di tutte le architetture hardware e software del Gruppo Volkswagen per i modelli di grandi dimensioni (dalle dimensioni di un’Audi A5 in su), inclusa la piattaforma SSP di nuova generazione che segnerà per la prima volta il passaggio del Gruppo ai “veicoli software-defined“. Questo progetto coinvolge Rivian, in cui il Gruppo Volkswagen ha investito e le prime Audi basate sulla piattaforma SSP arriveranno sul mercato tra la fine del 2027 e il 2028.

Contestualmente, Audi sta riducendo la sua gamma di modelli e non prevede di sostituire i modelli A1 e Q2 . Q3 e A3 divieteranno così il punto di ingresso della gamma. Un modello completamente elettrico delle dimensioni di una A3 è in fase di sviluppo per il 2026 e Döllner ha confermato questo progetto. Infine, la casa dei 4 anelli non ha intenzione di investire in una piccola BEV. Non ci sarà quindi una piccola Audi elettrica su base Volkswagen ID.2.



