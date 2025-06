MV Agusta Superveloce 1000 Ago per celebrare la leggenda Giacomo Agostini

Il motociclismo è sempre stato più di uno sport, più di uno spettacolo e più di una semplice competizione. Tra i più grandi piloti di tutti i tempi c’è sicuramente Giacomo Agostini con 15 titoli mondiali, 123 vittorie nel campionato del mondo, 18 titoli italiani e 10 vittorie al Tourist Trophy. Più che un grande campione, una vera e propria leggenda. MV Agusta ha deciso di festeggiare gli 83 anni di Giacomo Agostini con l’esclusiva Superveloce 1000 Ago. Ne saranno realizzate 83 esemplari, come gli anni del Campione italiano. Modelli da collezione visto che ogni moto è firmata personalmente da Agostini e, come per tutte le edizioni limitate MV Agusta, numerata individualmente da 1 a 83 su una targhetta in oro vero applicata sul cannotto di sterzo. Ogni esemplare è poi accompagnato pure da un certificato di autenticità con lo stesso numero.

ESCUSIVA PER CELEBRARE UN MITO

Ma non è tutto perché la Superveloce 1000 Ago si caratterizza per un particolare davvero esclusivo. Infatti,. La chiave di accensione è racchiusa in due gusci di alluminio ricavati dal pieno e colorati di rosso. Uno dei gusci presenta una moneta in ottone ricavata da un trofeo originale vinto da Giacomo Agostini durante la sua carriera e donato personalmente a MV Agusta dalla sua collezione personale.Passando alla moto, Superveloce 1000 Ago dispone di unae si caratterizza per unache presenta una combinazione di colori Fire Red Matt e Magnum Silver Matt. Come ogni MV Agusta dedicata ad Ago, la moto presenta il numero 1 su fondo giallo sui fianchi, con lo stesso giallo ripreso anche sulla corona del faro lavorata al CNC. La cinghia in pelle Superveloce sul serbatoio riporta una placca dorata con la scritta “15 Titoli Mondiali” in onore della carriera di Agostini. La sella in Alcantara nera è ricamata con il nome Agostini e presenta le iconiche strisce a freccia della sua tuta da corsa, completate dal logo MV Agusta.

Gli 83 clienti che acquisteranno la Superveloce 1000 Ago avranno la possibilità di richiedere gratuitamente una tuta su misura Dainese Custom Works Demone GP 3X e un casco esclusivo AGV Pista GP RR. La tuta, in pelle di canguro, è dotata dell’airbag D-air Racing Shield 3X, piastre in titanio su spalle e ginocchia e schiena elasticizzata pentaxiale.

SPECIFICHE TECNICHE

La Superveloce 1000 Ago è dotata di un motoree 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min. Il motore può raggiungere i 14.000 giri/min. Il controllo di trazione disinseribile prevede otto livelli di intervento: due per condizioni di bagnato o scarsa aderenza (Rain), tre per l’uso su strada e tre per la pista. Il FLC (Front Lift Control) disinseribile lavora sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma inerziale e, anziché impedire le impennate, le ottimizza mantenendo un’inclinazione ideale per sfruttare al massimo l’accelerazione. Questo sistema lavora in sinergia con il Launch Control. Sono disponibili quattro Riding Mode: tre preimpostati (Rain, Sport, Race) e uno personalizzabile (Custom).

La Superveloce 1000 Ago è dotata di modulo GPS integrato che comunica direttamente con l’app MV Ride, disponibile gratuitamente per tutta la gamma MV Agusta. Tramite l’app è possibile inserire destinazioni e visualizzare la navigazione curva per curva sul cruscotto TFT a colori da 5,5 pollici. La dotazione di elettronica della Superveloce 1000 Ago comprende anche l’antifurto satellitare con modulo Mobisat, gestibile tramite l’app Greenbox, gratuito per il primo anno.



Superveloce 1000 Ago dispone poi di un telaio a traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza integrato da piastre in alluminio che fungono da perno per il forcellone monobraccio, anch’esso in lega di alluminio. La moto è equipaggiata con un sistema di sospensioni elettroniche Öhlins. All’anteriore troviamo una forcella rovesciata da 43 mm di diametro con corsa di 120 mm, trattamento superficiale TiN ed escursione regolabile elettronicamente in compressione e ritorno, con precarico regolabile manualmente. Per ottimizzare la stabilità, il pacchetto sospensioni comprende anche un ammortizzatore di sterzo Öhlins a regolazione elettronica, che può intervenire automaticamente o essere settato manualmente secondo le preferenze del pilota. Al posteriore, troviamo un monoammortizzatore Öhlins da 36 mm di diametro e 120 mm di escursione, regolabile elettronicamente in precarico, ritorno e compressione.



MV Agusta Superveloce 1000 Ago monta un impianto Brembo con dischi anteriori da 320 mm con flange in alluminio e pinze radiali Stylema con pistoncini da 30 mm, comandati da pompa radiale Brembo. Al posteriore, un disco da 220 mm con pinza Brembo a 2 pistoni da 34 mm. Il prezzo? 83.000 euro franco concessionario.