Nuova Lancia Ypsilon ibrida: offerta con finanziamento per le pronte consegna. Ecco cosa prevede

Per il mese di novembre Lancia propone un'offerta con finanziamento per la nuova Ypsilon ibrida ma solo per le pronte consegna; attenzione ai tassi

Filippo Vendrame
Pubblicato il 14 nov 2025

Lancia continua a provare a spingere le vendite della nuova Ypsilon. Per il mese di novembre, anzi, fino al 26 di novembre, la casa automobilistica offre una promozionale anche legata al finanziamento e dedicata alla nuova Lancia Ypsilon Hybrid. Attenzione, però, l’offerta è valida solamente su di una selezione di auto in pronta consegna. Andiamo quindi a vedere cosa propone la casa automobilistica per questo mese di novembre.

LANCIA YPSILON HYBRID: CARATTERISTICHE

Ricordiamo che questo modello adotta il solto motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV in abbinamento ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. La velocità massima raggiunge i 190 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono invece 9,3 secondi. Consumi pari a 4,5 litri per 100 km (WLTP) ed emissioni dichiarate di 102 g/km di CO2.

L’OFFERTA

Lancia Ypsilon Hybrid è proposta a partire da 24.900 euro nell’allestimento base. L’attuale offerta su di una selezione di vetture in pronta consegna prevede con prezzo promozionale di 19.500 euro e si può scendere ulteriormente a 17.900 euro aderendo al finanziamento. Le condizioni economiche? Vediamole.

Anticipo di 2.934 euro. Importo totale del credito 15.237,17 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo totale dovuto 19.447,28 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria di 395 euro, interessi 3.650,03 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostituiva sul contratto da addebitarsi sulla prima rata 39,08 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 129 euro e un rata finale residua pari al valore garantito futuro di 14.893,2 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto cartaceo: 0 euro all’anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 10,53%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro a km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Dalle condizioni del finanziamento spicca sicuramente il tasso di finanziamento alto che porta ad avere interessi importanti. Molto importante anche la rata finale residua. Inoltre, il fatto che l’offerta di Lancia riguardi solo modelli in pronta consegna non permette ai clienti di poter personalizzare l’auto come vorrebbero.

