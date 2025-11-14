Una BYD Sealion 7 per i tifosi dell’Inter: arriva una serie limitata in 250 esemplari

BYD ha deciso di dedicare una versione speciale della sua Sealion 7 ai tifosi dell’Inter. Si esatto, una serie speciale in edizione limitata dedicata alla squadra di calcio di cui la casa automobilistica è partner. Complessivamente ne saranno realizzate 250 che i tifosi nerazzurri possono già ordinare presso le concessionarie di BYD. Se la richiesta dovesse essere alta, la casa automobilistica valuterà un eventuale aumento della produzione.

UNA BYD SEALION 7 DEDICATA ALL’INTER

La nuova BYD Sealion 7 Inter Edition si distingue per alcuni dettagli esclusivi tra cui la carrozzeria nel colore Black Metallizzato che si abbina agli interni Full Black, impreziositi da dettagli in blu Inter. All’interno dell’abitacolo troviamo il logo ufficiale del Club integrato nella base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta anteriori e posteriori presentano un ricamo high-relief in filato tecnico grigio chiaro. Sempre per richiamare i colori della quadra di calcio, all’interno dell’abitacolo sono presenti anche cuciture blu che percorrono plancia, volante, tunnel centrale, pannelli porta, sedili e tappetini. Una banda centrale nerazzurra è infine presente su ogni seduta. La dotazione prevede cerchi esclusivi da 21 pollici per la versione Excellence AWD e da 20 pollici per la Comfort RWD che permettono di intravede l’impianto frenante con pinze freno di colore blu. Inoltre, all’accensione dell’infotainment, una grafica dedicata Inter accoglie il conducente.

Per il resto, dal punto di vista dei contenuti e dei powertrain, è la BYD Sealion 7 che già conosciamo.

DUE VERSIONI

La nuova BYD Sealion 7 Inter Edition sarà disponibile in due configurazioni: la versione Comfort RWD e la Excellence AWD. La prima prevede un singolo motore elettrico da 230 kW e 380 Nm di coppia. Trazione posteriore, da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e velocità massima di 215 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria (le Blade Battery con celle LFP) con una capacità di 82,5 kWh che consente un’autonomia WLTP di 482 km. La seconda, invece, offre un doppio motore e la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a ben 390 kW con 690 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La velocità massima raggiunge sempre i 215 km/h. In questo caso ad alimentare il tutto c’è un accumulatore con una capacità di 91.3 kWh che permette una percorrenza WLTP di 502 km.

PREZZI

La casa automobilistica fa sapere che per i Soci Inter Club sarà prevista un’offerta speciale. I prezzi esatti non sono stati comunicati. Tuttavia, ricordiamo che attualmente la BYD Sealion 7 in Italia è proposta a partire da 47.400 euro.