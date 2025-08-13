Nuova FIAT Panda Fastback 2026 sarà ibrida ed elettrica: tutto quello che sappiamo

FIAT Panda Fastback o semplicemente FIAT Fastback è un nuovo SUV Coupé che la casa automobilistica punterebbe a portare al debutto nel 2026. Assieme alla Giga Panda o Pandissima è uno dei due modelli su base Smart Car che FIAT lancerà nei prossimi anni. Per il momento, Panda Fastback è anche l’unica che è stata protagonista di foto spia, segno che i test su strada sarebbero già iniziati. Sulle esatte tempistiche del debutto c’è comunque incertezza dato che Stellantis, dopo l’arrivo del nuovo CEO Filosa, sta rivedendo il suo piano industriale che avrà delle precise conseguenze sul piano prodotto di tutti i marchi del Gruppo.

COME SARÀ?

Ne sapremo probabilmente di più dopo l’estate. Il nuovo piano di Stellantis andrà comunque a cambiare diverse cose e quindi è possibile che anche FIAT debba rivedere in parte i suoi progetti per adattare le sue vetture alle nuove strategia del Gruppo. In ogni caso, la nuova Panda Fastback (non ha nulla a che fare con la Fastback venduta in Basile) sarà un modello molto importante per la casa automobilistica italiana. Nel nostro Paese dovrebbe andare ae comunque sarà venduto anche al di fuori dei confini italiani dato che si tratterà, almeno queste erano le intenzioni originali, di una

Per il momento abbiamo diversi indizi. Il primo è un concept che FIAT aveva svelato all’inizio del 2024. Sempre FIAT ha successivamente condiviso alcune immagini in cui si intravedevano alcuni particolari dei nuovi modelli su base Smart Car che sarebbero arrivati in futuro. Non sono poi mancati render che sono stati realizzati partendo da queste informazioni. Il nuovo uno di FIAT, Olivier François, ha poi più volte confermato l’arrivo della Panda Fastback e della Pandissima e ha fatto capire che questi modelli avrebbero avuto una lunghezza non superiore ai 4,5 metri. Perché? Semplicemente per non andare a sovrapporsi ad altre vetture del Gruppo Stellantis.



I concept ci hanno fatto vedere che le versioni di produzione disporranno di un frontale con gruppi ottici dotati di. Per l’abitacolo, invece, si parla di una struttura simile a quella della nuova FIAT Grande Panda. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la nuova FIAT Panda Fastback dovrebbe essere proposta in Europa con. Sul mercato europeo, viste le normative, è difficile pensare che possa essere resa disponibile anche una versione esclusivamente a benzina. Non rimane, comunque, che attendere novità che chiariscano i contorni di questo progetto.