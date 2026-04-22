L'auto cinese più popolare sbarca in Italia: l'anti-FIAT si chiama Geely E2

Geely sta diventando un brand sempre più affermato, soprattutto grazie all’insolita compatta chiamata E2. Lo scorso anno la Xingyuan, come è stata battezzata sul mercato locale, si è confermata come la Panda cinese, facendo registrare numeri record. Svelata all’inizio di settembre 2024, la E2 o EX2 è piaciuta ai giovani, dando filo da torcere alla BYD Seagull e alla BYD Dolphin. Si tratta di un’auto moderna e sicura, essendo dotata di 6 airbag e di un sistema di assistenza alla guida intelligente L2. Non manca uno infotainment da 14,6 pollici con il sistema operativo Flyme Auto.

In Cina, Geely ha persino collaborato con Häagen-Dazs, nota azienda di gelati, per promuovere il modello. La Casa automobilistica forniva un gelato Häagen-Dazs ai clienti interessati a svolgere un test drive a bordo della hatchback. La versione base vanta una potenza di 78 CV (58 kW) per una velocità massima di 125 km/h. La variante più potente presenta un motore elettrico da 115 CV (85 kW) per una top speed di 135 km/h. L’autonomia è rispettivamente di 310 km e 410 km, secondo gli standard più permissivi CLTC.

Arrivo in Italia

In grande stile è stata esposta alla Milano Design Week 2026. Lunga 4,14 m e con un passo di 2,65 arriverà nella seconda metà dell’anno con prezzi, ancora da confermare, intorno ai 20-25 mila euro. Il design, senza angoli vivi, è ispirato al concetto di pulizia delle linee. La E2 è un’auto pratica e orientata all’efficienza aerodinamica. Il frontale, secondo quanto ammesso da Geely, riprende un sorriso che trasmette la “filosofia emotiva del veicolo”.

I fari a goccia contengono una firma luminosa caratterizzata da diversi elementi a LED che ricordano il disegno di una piuma, potendo vantare una straordinaria potenza illuminante. Nella zona posteriore spiccano dei gruppi ottici full LED, con 78 elementi luminosi. Le proporzioni laterali sono studiate nel dettaglio con un rapporto altezza/larghezza di 1,15 e passo/altezza di 3 a 1, offrendo un elevato comfort anche per le persone più alte. Di serie i cerchi di lega da 16" con disegno a quadrifoglio e le maniglie a filo della carrozzeria.

Abitacolo curato

In attesa di capire la versione attesa per il mercato europeo come verrà completata, in Cina la vettura presenta materiali ricercati e finiture di qualità, con proporzioni che richiamano “il mondo dell’interior design residenziale di alto livello”. Nel car market cinese e sudamericano, dove questo modello è già in vendita da tempo, la plancia vanta un motivo a onda con uno schermo dell’infotainment da 14,6″. Il tunnel centrale, con un ampio vano portaoggetti nella parte bassa, ospita il selettore delle marce e la piastra di ricarica wireless.

Il bagagliaio? Dovrebbe essere confermata una capacità di circa 370 litri, che possono diventare 1.300 abbattendo gli schienali del divano posteriore. Nell’evento mianese, accanto alla Geely E2 sono esposte anche la EX5 e la Starray EM-i già in vendita. Tutti i dettagli arriveranno più avanti nel corso dell’anno.