Cupra Raval Edge Plus: solo per l’Italia, al prezzo di 31.950 euro

Dopo il successo delle versioni di lancio della nuova Cupra Raval, con le quote inizialmente destinate all’Italia esaurite prima ancora dell’arrivo del modello nei concessionari, il marchio spagnolo ha pensato ad una edizione pensata proprio per andare incontro alla forte domanda del nostro mercato.

Dedicata all’Italia

È nata così la Cupra Raval Edge Plus, una nuova versione dedicata unicamente all’Italia. Oltre alle caratteristiche della Raval, quali una dinamica di guida sportiva e un abitacolo sorprendentemente spazioso per le dimensioni, la versione Edge Plus si distingue per l’equipaggiamento particolarmente ricco. Pierantonio Vianello, Direttore Cupra Italia, ha spiegato:

Cupra Raval ha riscosso fin da subito grande interesse e apprezzamento. È una vettura che interpreta al meglio l’autentico spirito Cupra: un concentrato di design, tecnologia e prestazioni dinamiche in appena 4 metri. Il mercato italiano ha accolto con entusiasmo tutte le innovazioni che Raval porta con sé, confermando l’attrattività di una proposta capace di coniugare emozione, funzionalità e carattere.

Motore da 211 cv

Come la Launch Edition, la Cupra Raval Edge Plus è spinta da un motore da 211 CV (155 kW) alimentato da una batteria da 52 kWh, per un’autonomia dichiarata di circa 450 chilometri. L’estetica cattura lo sguardo grazie all’esclusivo colore Plasma iridescente, abbinato a cerchi in lega da 19 pollici Vandal Copper e ai vetri posteriori oscurati.

Ricco l’equipaggiamento

La dotazione di serie, molto completa, offre al cliente un vantaggio pari al 45% rispetto all’acquisto degli equipaggiamenti singoli. Il pacchetto EDGE comprende infatti, tra gli altri, il climatizzatore automatico Climatronic bi-zona, il sistema Keyless Advanced con Digital Key, i sensori di parcheggio e la retrocamera di parcheggio, l’antifurto volumetrico, quattro prese USB-C, la Connectivity Box, lo specchietto retrovisore interno con funzione antiabbagliante automatica, l’illuminazione integrata nelle maniglie a scomparsa e il doppio fondo nel bagagliaio. Non manca la funzionalità Vehicle to Load (V2L) per ricaricare altri dispositivi elettrici. L’allestimento comprende anche il pacchetto Light & Sound, che comprende lo Smartlight 2.0 e il cavo di ricarica mode 3 type2 da 16° e regala un’esperienza audio di qualità grazie al sistema Premium by Sennheiser con proiezioni dinamiche sui rivestimenti interni delle portiere.

Prezzo

La nuova Cupra Raval Edge Plus è disponibile al prezzo di 31.950 euro chiavi in mano. Tra gli accessori disponibili a richiesta, troviamo il cavo di ricarica domestica MODE 2 e specifici piani dati per i servizi connessi.