Nuovo codice della strada: chi abbandona un animale in strada rischia la patente e il carcere

L’estate è arrivata e quindi anche le vacanze. Purtroppo, in questo periodo dell’anno torna l’ingiustificabile fenomeno dell’abbandono degli animali. Veri delinquenti che fanno finta per tutto l’anno di amare i propri amici a 4 zampe e che arrivata la bella stagione se ne disfano senza troppi rimpianti. Purtroppo, secondo l’ENPA, ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 100 mila animali, un dato davvero enorme. Vale la pena di ricordare che la riforma del Codice della Strada entrata in vigore alla fine dello scorso anno ha inasprito le sanzioni per chi abbandona gli animali in strada. Quindi, con le nuove regole del Codice della Strada cosa succede a chi abbandona gli animali lungo la carreggiata?

PUNIZIONI PIÙ SERVERE

Nel dettaglio, il reato di abbandono di animali domestici è regolamentato dal Codice penale. Con la riforma del Codice della Strada è stata introdotta una precisa aggravante che si verifica abbandonando l’animale su strada o sulle sue pertinenze. In tale scenario, è previsto di un terzo l’aumento della pena.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Ma non è finita qui perché c’è l’aggiunta della sospensione della patente da sei mesi a un anno nel caso in cui il reato sia commesso mediante l’uso di veicoli.

All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Abbandonare il proprio amico a 4 zampe per strade non è solo un gesto vile perché si va a creare anche una situazione di pericolo. Se infatti l’animale abbandonato causa un incidente mortale, che succede? In tale scenario, è prevista un’estensione delle pene dell’omicidio stradale e del reato di lesioni stradali gravi o gravissime. Le pene variano da 2 a 7 anni di reclusione per l’omicidio stradale e da 3 mesi a 3 anni di reclusione per le lesioni gravi o gravissime.