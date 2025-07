Porsche Cayenne Electric, pronta per la presentazione a Monaco

Al Goodwood Festival of Speed ha catturato l’attenzione il prototipo camuffato della futura Porsche Cayenne Electric, che ha dato un primo assaggio delle sue capacità affrontando la celebre salita del festival britannico.

Durante l’evento, Porsche ha posto l’accento su tre qualità fondamentali della Cayenne, cioè prestazioni, comfort e capacità off-road. Il nuovo modello elettrico, che affiancherà le versioni termiche e ibride nella gamma, è stato presentato in forma quasi definitiva. Il prototipo ha più volte affrontato il tracciato di Goodwood sotto la guida della pilota e collaudatrice Gabriela Jílková, già protagonista poche settimane prima di un record sul tracciato di Shelsley Walsh, dove ha stabilito il miglior tempo mai registrato da un SUV, abbassando il precedente di oltre quattro secondi con un tempo di 31,28 secondi.

Caratteristiche e prestazioni

La dinamica della Porsche Cayenne Electric è frutto anche dell’. Questo sistema avanzato mantiene stabile la carrozzeria anche durante frenate brusche, curve strette o forti accelerazioni. La prontezza del modello è confermata da un altro dato significativo: il prototipo è in grado di coprire i primi 18 metri (circa 60 piedi) in appena 1,94 secondi.

Lo sviluppo della Cayenne Electric procede e il suo prossimo appuntamento pubblico è già fissato per settembre 2025, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco. Qui sarà presentata anche una nuova innovazione tecnica pensata per migliorare ulteriormente il comfort nella mobilità elettrica.

La Cayenne Black Edition

Al fianco del prototipo elettrico, Porsche ha presentato la, una nuova edizione speciale che coniuga eleganza e sportività. È disponibile con tre motorizzazioni: il V6 turbo da 3,0 litri della Cayenne base, il V6 biturbo da 2,9 litri della Cayenne S e il sistema ibrido plug-in della versione E-Hybrid. La Black Edition è propostae si distingue per diversi dettagli estetici in nero lucido, tra cui il paraurti anteriore Sport Design, gli specchietti retrovisori e le targhette identificative del modello. Gli interni sono caratterizzati da finiture in alluminio spazzolato nero e da una dotazione di serie molto ampia, che include, impianto audio BOSE,con memoria e cerchi da 21” con stemmi Porsche colorati.

Il Festival ha fornito anche l’occasione per mettere in luce le qualità fuoristradistiche della Cayenne. In un tour guidato attraverso la campagna del South Downs, infatti, i giornalisti hanno potuto testare le doti off-road del SUV, che sin dalle origini combina sportività e capacità di affrontare i terreni più impegnativi. Con sospensioni adattive, trazione integrale, modalità dedicate alla guida in fuoristrada e un’altezza da terra generosa, la Cayenne ha confermato di essere un veicolo adatto sia all’asfalto sia ai percorsi più difficili.