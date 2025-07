Pirelli porta 10.000 CV a Goodwood per festeggiare 40 anni di P Zero e presentare la nuova generazione

L’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed appena conclusasi è stata anche l’occasione per Pirelli per celebrare i 40 anni di storia dello pneumatico P Zero e presentare la quinta generazione del primo pneumatico ultra-high performance (UHP). Con una spettacolare parata di supercar, la cui potenza complessiva ha superato i 10.000 cavalli, Pirelli ha reso omaggio a uno degli pneumatici più importanti che ha equipaggiato alcune tra le auto più iconiche degli ultimi decenni superando le tremila versioni realizzate per specifici modelli.

Le auto in sfilata al Goodwood Festival of Speed 2025

A guidare la sfilata lungo la celebre salita di Goodwood c’era una Ferrari F40, la prima vettura ad aver montato i P Zero al momento del suo lancio nel 1987. Accanto a lei, la Lancia Delta S4 Stradale con una versione sperimentale del battistrada, la Lamborghini Urus SE, prima auto omologata con la nuova generazione di P Zero, e la Lotus Evija, hypercar elettrica da oltre 2000 cavalli equipaggiata con i P Zero Trofeo R sviluppati per vetture elettrificate.

La parata ha visto anche modelli come la Pagani Utopia Roadster e la McLaren Artura, entrambe dotate del sistema Pirelli Cyber Tyre, in grado di leggere e trasmettere in tempo reale i dati rilevati all’interno dello pneumatico. A rappresentare la versatilità della gamma c’era la Porsche 911 Carrera 4 GTS con i P Zero R, mentre l’Aston Martin Vanquish Volante esprimeva l’idea di piacere di guida. A chiudere il corteo, una monoposto di Formula 1 con pneumatici P Zero da 18 pollici, simbolo del legame tra Pirelli e il mondo delle competizioni. Oltre a queste al Goodwood Festival of Speed 2025 hanno partecipato anche l’Alfa Romeo 8C Competizione, la Lamborghini Aventador SVJ e la BMW Vision Driving Experience.

La quinta generazione dello pneumatico P Zero

Tra le novità più rilevanti annunciate durante il Festival, spicca il primo pneumatico di serie per il mercato globale composto per oltre il 70% da materiali di origine naturale e riciclati. Realizzato in collaborazione con Jaguar Land Rover, il nuovo P Zero sarà inizialmente disponibile per alcuni cerchi da 22” della gamma Range Rover. Si tratta di un passo importante nella direzione della sostenibilità, che si affianca alla certificazione FSC per la gomma naturale utilizzata.



L’attuale famiglia P Zero copre una gamma molto ampia di esigenze con iltradizionale che è pensato per le vetture di alta gamma, mentre ilrappresenta la risposta alla mobilità elettrica, con oltre il 55% di materiali sostenibili e lanell’etichetta europea. Il P Zero R è destinato a chi cerca prestazioni sportive, ilè omologato per la pista ma utilizzabile anche su strada, mentre il P Zero Winter 2 garantisce sicurezza e prestazioni anche in condizioni invernali.

A suggellare i quarant’anni del marchio, Pirelli ha riproposto in edizione limitata a 40 set il primo P Zero del 1985, oggi parte della linea Pirelli Collezione. Questi pneumatici, pensati per auto classiche e youngtimer, mantengono l’aspetto originale ma sono costruiti con tecnologie moderne per offrire una guida più sicura senza rinunciare all’estetica storica.