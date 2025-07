Ford sigla un accordo per la tutela dell'occupazione a Colonia: previsti esodi volontari

Ford ha accettato un piano di protezione dell’occupazione per il suo impianto di Colonia che interessa oltre 10.000 lavoratori, con licenziamenti volontari previsti per rispondere alla scarsa domanda di auto elettriche, secondo quanto dichiarato dall’azienda e dai rappresentanti dei lavoratori tedeschi.

Ford sta attraversando un periodo di dolorosa ristrutturazione in Europa, con tagli nella sede di Colonia e la prossima chiusura dello stabilimento di Saarlouis, infliggendo un duro colpo al prestigio tedesco come polo di riferimento per l’industria automobilistica.

Secondo quanto riportato da un comunicato della casa stessa, Ford ha dichiarato che il quadro dell’accordo, valido fino al 2032, includendo i 2.900 tagli di posti di lavoro annunciati dall’azienda a novembre dello scorso anno.



I tagli di posti di lavoro si basano principalmente su uscite volontarie. Le indennità di licenziamento sono generose e nettamente superiori alla media del settore automotive.

Secondo quanto riportato da, presidente del consiglio di fabbrica:

Il sinacato di IG Metall ha dichiarato che il futuro della produzione nella sede di Colonia resta incerto, però ha accolto con piacere la presenza di una “rete di sicurezza".

Ford, considerando l’investimento di 2 miliardi di dollari per trasformare il sito di Colonia in un polo di produzione di veicoli elettrici, ha chiesto al governo tedesco di offrire maggiori incentivi e una migliore infrastruttura di ricarica al fine di favorire la transizione verso l’elettrico.



Il SUV elettrico Explorer e il crossover elettrico Capri sono prodotti presso lo stabilimento di Colonia. Entrambi sonostessa utilizzata dalle elettriche della casa tedesca. Secondo quanto riportato dai media, Ford ha vendutoExplorer nei primi cinque mesi, con la produzione iniziata a giugno 2024. Per quanto riguarda Ford Capri invece, riferendosi allo stesso periodo di tempo, ha registratounità.IG Metall ha precisato che l’intesa per lo stabilimento di Colonia prevede anche la possibilità, per i dipendenti coinvolti nei tagli, diintenzionati a dimettersi volontariamente. L’accordo è in attesa di approvazione definitiva da parte dei lavoratori attraverso una votazione.