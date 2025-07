Audi rende le auto sempre più smart per un’esperienza a bordo ancora più digitale

Audi ha annunciato un ulteriore passaggio nel processo di digitalizzazione della propria gamma, con l’obiettivo di rendere l’esperienza a bordo delle sue vetture ancora più accessibile, personalizzabile e flessibile. Con queste innovazioni, con cui offrire vantaggi reali agli utenti, Audi mira a sviluppare un ecosistema digitale legato non solo all’intrattenimento e alla connettività, ma anche alla praticità d’uso e alla flessibilità, rispecchiando le nuove abitudini di mobilità e le esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Traffico dati gratuito

Come usufruire del servizio

Tra le novità più importanti c’è l’introduzione del(pari a 3 GB al mese per tre anni dalla consegna del veicolo) esteso a una parte sempre più ampia dell’offerta.

Il servizio è disponibile per modelli basati sia sulla piattaforma termica premium PPC, come le nuove Audi A5, Q5 e A6, sia sulla piattaforma elettrica PPE, che comprende Audi A6 e-tron, Q6 e-tron ed e-tron GT. Ne beneficiano anche vetture ad alte prestazioni come Q7, Q8 e A8, così come la nuova Audi Q3. L’attivazione è semplice e immediata, e può essere effettuata tramite l’app myAudi. È sufficiente disporre di un account e delle funzioni standard come Audi application store e smartphone interface, già incluse nella maggior parte dei modelli interessati.

Le Functions on Demand

Accanto alla connettività, Audi rafforza l’offerta delle, le dotazioni opzionali attivabili anche dopo l’acquisto del veicolo. Finora disponibili per illuminazione, infotainment, comfort e assistenza alla guida, le FoD si estendono ora anche al sound di bordo. L’obiettivo è offrire una qualità sonora su misura, adattabile nel tempo in base alle esigenze dell’utente.

Le nuove funzionalità audio riguardano tre pacchetti distinti. Il primo, Sound Improvement, consente una resa sonora più profonda e precisa, ottimizzando la qualità dei file digitali e uniformando il volume tra tracce diverse. Il secondo, Virtual sound effects, ricrea ambienti acustici immersivi come concerti o teatri. Il terzo, Virtual surroundings, genera un effetto surround simulato anche in assenza di un impianto audio dedicato.

Come accedere alle nuove funzionalità FoD

Tutte le Functions on Demand possono essere consultate nel menù dedicato dell’app myAudi, che mostra le opzioni disponibili in base all’allestimento del veicolo. Il cliente può decidere quale funzione attivare e per quanto tempo utilizzarla. Sono previsti quattro periodi differenti: uno breve da 30 giorni, uno intermedio di 1 anno, uno a lungo termine di 2 anni e l’opzione lifetime, valida per l’intero ciclo di vita dell’auto.

Questa flessibilità risponde alle necessità sia di chi vuole sfruttare una funzione solo temporaneamente, come durante una vacanza, sia di chi utilizza l’auto per un periodo definito, come nel caso dei contratti di leasing o noleggio. Audi offre inoltre una prova mensile a un prezzo simbolico di un solo euro. In caso di mancato rinnovo, l’opzione si disattiva automaticamente senza ulteriori adempimenti. Quando la vettura è connessa a Internet, l’attivazione richiede solo pochi secondi.

I Temi per personalizzare l’infotainment

Un altro elemento che arricchisce l’è la possibilità di personalizzare lo sfondo dell’infotainment attraverso un’ampia selezione di Temi. Queste grafiche includono oltre 200 immagini artistiche fornite da, collaborazioni con case cinematografiche come Disney, Pixar e Marvel, e contenuti dedicati a passioni personali come sport, motori e animali. I Temi sono consultabili tramite il menù dele possono essere visualizzati in anteprima per 30 secondi senza costi aggiuntivi.

Sui modelli che dispongono dello schermo dedicato al passeggero, il Tema selezionato viene esteso anche a questo display, creando un ambiente visivo uniforme. Se la vettura è equipaggiata con il pacchetto luci ambiente plus, il colore dell’illuminazione interna si armonizza automaticamente con lo sfondo scelto, trasformando l’abitacolo in uno spazio sempre più personale e immersivo.

I modelli interessati

I Temi sono disponibili su tutti i modelli Audi dotati della piattaforma d’infotainment MIB 3 prodotti a partire da luglio 2022, oltre che sulle nuove vetture basate sulle piattaforme PPE ed elettrificata PPC.