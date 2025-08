Nuova Alfa Romeo Tonale 2026, le foto spia del restyling: ecco come cambia

Per Alfa Romeo Tonale sta per arrivare un restyling che introdurrà alcuni ritocchi al design che permetteranno di dare una rinfrescata al suo look. L’obiettivo è ovviamente quello di rendere più moderno il SUV per rilanciarne le vendite. La promessa è quella di una presentazione entro la fine dell’anno. I test su strada sono già in corso e, adesso, sono arrivate foto spia della nuova Alfa Romeo Tonale 2026. Le immagini arrivano dalla pagina Facebook di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) specializzato nel catturare i nuovi modelli durante le fasi di collaudo su strada. Il muletto protagonista degli scatti appare ancora camuffato ma si notano comunque alcune cose interessanti.

CAMBIA SOPRATTUTTO DAVANTI

Come si può intravedere dalle foto spia, il frontale sembra essere stato ridisegnato. In particolare, dal camuffamento pare che il paraurti e le forme delle prese d’aria siano stati rivisti per dare alla Tonale 2026 un look più aggressivo e sportiveggiante. La mascherina Alfa Romeo non sembra essere cambiata, così come i fari. Tuttavia, si tratta pur sempre di un prototipo e quindi non si può escludere che alla fine ci siano ulteriori modifiche, magari con alcuni elementi ripresi dalla nuova Junior. Passando al posteriore, non sembrano esserci particolari differenze rispetto al modello attuale. Tuttavia, non si può escludere che alla fine il modello di produzione presenti comunque alcuni ritocchi come una nuova grafica per i gruppi ottici. Ci sarà modo di scoprirlo nei prossimi mesi, magari quando arriveranno ulteriori scatti di nuovi prototipi durante le loro sessioni di test su strada.



Le immagini non permettono di vedere l’abitacolo ma possiamo comunque immaginarci che Alfa Romeo possa essere intervenuta sulla plancia con alcuni ritocchi. Dovrebbe arrivare anche un upgrade lato tecnologia con una nuova strumentazione digitale ed un rinnovato sistema infotainment, magari con uno schermo più grande. Per il momento si tratta ovviamente solo di speculazioni dato che informazioni precise ancora non ce ne sono.

MOTORI

Oggi, la gamma di Alfa Romeo Tonale propone motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina, oltre che una versione ibrida Plug-in. Cambierà qualcosa? Trattandosi di un restyling è difficile che arrivino rivoluzioni. Possibile, invece, che la casa automobilistica decida di continuare ad offrire le medesima unità, magari con alcune modifiche per incrementare l’efficienza. Una batteria più grande per la PHEV? Possibile ma ne sapremo di più nel corso del tempo, man mano che si avvicinerà il momento del debutto.