Mazda al lavoro sull'erede della RX-7 con motore rotativo: ecco tutto quello che sappiamo

Mazda ci stupisce spesso proponendo concept car che però alla fine non vediamo tradursi in modelli di produzione. Nel 2023, al Japan Mobility Show la casa automobilistica aveva tolto i veli sulla Iconic SP, un particolare concept con motore rotativo. Sebbene qualcuno affermasse che questa vettura potesse in qualche modo fornire un’anticipazione della Mazda MX-5 del futuro, in realtà si pensava che anche questo concept alla fine sarebbe rimasto tale. Invece, le varie indiscrezioni raccolte nel corso dei mesi successivi hanno praticamente confermato che Mazda starebbe lavorando su di una nuova sportiva con motore rotativo caratterizzata da un look ripreso proprio dal concept Iconic SP. Le tempistiche del debutto ancora non sono chiare ma si parla di un periodo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. In attesa del lancio ufficiale, ecco cosa sappiamo della prossima coupé di Mazda.

IL NOME?

Ryuichi Umeshita, Chief Technical Officer di Mazda, era stato più esplicito in passato affermando che “ci si può aspettare che l’Iconic SP sia una buona erede della RX-7“. Viste queste dichiarazioni e dato che la sportiva disporrà di un motore rotativo, c’è chi scommette che la scelta possa cadere su Mazda RX-9. Ovviamente, la casa automobilistica potrebbe decidere di prendere un’altra direzione. Tuttavia, è difficile che possa riprendere il nome della concept car. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi.

ELETTRICA CON RANGE EXTENDER?

Il look dovrebbe andare a riprendere quello del concept Iconic SP. Dunque, si tratterà di una coupé 2+2 di circa 4,2 metri di lunghezza, una sportiva vera come aveva evidenziato Ryuichi Umeshita durante un’intervista. Molti dettagli del concept saranno quindi trasferiti al modello di produzione. Per esempio, i fari anteriori dalle forme sottili, la piccola griglia e al posteriori i fari circolari. L’elemento su cui c’è molto curiosità è il motore. Che soluzione sceglierà Mazda? Il concept era dotato di un motore elettrico con un motore rotativo come range extender. La potenza a disposizione del concept era di circa 370 CV. Si trattava quindi di uno schema simile a quello che troviamo oggi sulla Mazda MX-30 range extender ma ovviamente con molta più potenza a disposizione. Una versione solo elettrica non è prevista ma si parla di una possibile seconda variante dotata del solo motore rotativo.



Ne sapremo di più in futuro ma quello che è importante è che Mazda ha sottolineato che si tratterà di una sportiva vera. Insomma, un modello nato per divertire al volante. Ci sarà però da capire se lo vedremo sulle strade europee o se rimarrà un’esclusiva del solo mercato giapponese.

NON SOSTITUIRÀ LA MAZDA MX-5

Sgombriamo il campo da ogni possibile dubbio. Mazda ha già affermato che la sua nuova auto sportiva non sostituirà la Miata. Anzi, sappiamo già che la prossima generazione della piccola roadster avrà il cambio manuale e motori Skyactiv-Z.