Novità auto 2025, i principali debutti di agosto e settembre

Quali sono i prossimi modelli che saranno presentati? Quali invece vedremo finalmente in commercio? Anche tra agosto e settembre, ci saranno diverse novità, complice il Salone di Monaco 2025 che si solverà all’inizio del prossimo mese. Contestualmente, arriveranno finalmente su strada diversi modelli di cui erano iniziate da poco le vendite. Entriamo quindi più nei dettagli e vediamo le più importanti novità di agosto e settembre 2025, almeno quelle che conosciamo fino a questo momento.

LE NOVITÀ AUTO: AGOSTO 2025

LE NOVITÀ AUTO: SETTEMBRE 2025

Agosto è un mese tradizionalmente di “pausa" ma questo non significa che non ci possano essere novità di peso. Già sappiamo, ad esempio, che nel corso del mese debutterà lache poi sicuramente farà il suo debutto pubblico al Salone di Monaco di settembre. Nel corso dell’estate (tra agosto e settembre) arriverà nelle concessionarie ilche era stato svelato alcuni mesi fa. Sta arrivando nelle concessionarie pure ilche avevamo visto all’inizio del mese di aprile. Agosto è pure il mese della nuova Mazda 6e che abbiamo già avuto modo di provare, le cui consegne dovrebbero andare progressivamente a regime. Tra i modelli in arrivo ci sarebbe la versione entry level dellaed un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro. Modello di cui, però, non ci sono novità da un bel po’ di tempo. Ad agosto dovrebbero iniziare la consegne, mentre per la sportiva HF bisognerà attendere un po’ di più.

A settembre si entra nel vivo grazie al Salone di Monaco 2025 che sarà il trampolino di lancio per moltissimi nuovi modelli. Ricordiamo i principali. A settembre scopriremo la, vera best seller della casa automobilistica francese. L’evento tedesco sarà anche l’occasione per scoprire la. BMW presenterà lanata sullae che proporrà tutte le novità tecniche che la Casa tedesca ha sviluppato per le sue future auto elettriche.

Settembre sarà anche il mese delle “piccole elettriche" del Gruppo Volkswagen che poi vedremo in vendita nel corso del 2026. Parliamo della Volkswagen ID.2, Cupra Raval e Skoda Epiq. Hyundai, invece, dovrebbe svelare la nuova IONIQ 2, una segmento B elettrica che potrebbe essere venduta ad un prezzo di circa 30 mila euro. Tra poche settimane potremo scoprire finalmente la Polestar 5, una GT elettrica, nata per andare a confrontarsi con la Porsche Taycan.



Mettendo da parte i nuovi lanci, nel mese di settembre dovrebbe iniziare la commercializzazione delle KIA EV4 e KIA Sportage restyling. Dovrebbe poi arrivare sul mercato la Mitsubishi Grandis, cioè sostanzialmente la gemella della Renault Symbioz. Nel mese di settembre dovrebbero anche partire le prime consegne della nuova Citroen C5 Aircross la cui commercializzazione è iniziata da poco. Appena dopo l’estate arriverà su strada anche la nuova Lancia Ypsilon HF elettrica. Settembre dovrebbe essere anche il mese delle prime consegne del nuovo SUV elettrico MG S5 EV. Forse già alla fine di settembre saranno consegne le prime unità della nuova Jeep Compass per poi andare a regime nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.