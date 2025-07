Salone di Monaco 2025: le piccole elettriche di Volkswagen, Skoda, Seat e Cupra pronte al debutto

Si sta avvicinando rapidamente il Salone di Monaco 2025 che si terrà dal 9 al 14 settembre e per il Gruppo Volkswagen sarà un appuntamento davvero molto importante visto che presenterà davvero tante novità. In particolare, l’azienda tedesca sfrutterà questo palcoscenico per presentare le sue piccole elettriche più economiche che saranno proposte con i marchi Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Possiamo infatti leggere nella nota stampa:

Ancor prima dell’apertura ufficiale dell’IAA, il Gruppo Volkswagen dà il via a una nuova fase per la mobilità elettrica entry-level. L’inedita famiglia di urban car elettriche del gruppo di brand Core renderà le migliori tecnologie automobilistiche accessibili a tutti.

Le piccole elettriche non saranno le uniche novità che il Gruppo tedesco porterà al Salone di Monaco ma saranno probabilmente le più interessanti dato che sono parte di un’ambiziosa strategia di crescita nel mercato delle auto elettriche. Tutti questi modelli nasceranno da una base comune, la piattaforma MEB Entry, versione modificata della piattaforma MEB. Inoltre, sul mercato saranno lanciati con un prezzo di partenza attorno ai 25 mila euro. Dunque, cosa vedremo?

VOLKSWAGEN ID.2

VOLKSWAGEN ID.2X

Sebbene su strada arriverà solo nel 2026, al Salone di Monaco debutterà finalmente la versione di produzione del concept Volkswagen ID. 2all. Avrà una lunghezza di circae possiamo considerarla come una sorta di controparte elettrica della Volkswagen Polo. Di lei abbiamo visto diverse foto spia negli ultimi tempi e già sappiamo che in un secondo momento sarà disponibile anche una più sportiva versione GTI. A settembre finalmente potremo scoprire molti più dettagli su questo modello e capire finalmente qualcosa di più sulla meccanica.

CUPRA RAVAL

Al Salone di Monaco probabilmente vedremo solo ancora un concept. Si tratta comunque della. Dunque, se la Volkswagen ID.2 è vista come una sorta di erede elettrica della Polo, la ID.2X è considerata come l’equivalente della T-Cross. I powertrain dovrebbero essere i medesimi della ID.2 ma cambierà il look. Ne sapremo di più tra pochi mesi.

SKODA EPIQ

Anche di lei abbiamo visto diverse foto spia , alcune con un camuffamento molto limitato. La piccola elettrica spagnola punterà molte delle sue carte su di un look sportiveggiante per attirare una clientela più giovane. La lunghezza sarà di poco più di 4 metri e il modello top di gamma offrirà una, almeno questi erano i dati del concept UrbanRevel da cui la Raval deriva. Un modello sulla carta molto interessante che su strada vedremo poi nel 2026.

UNA PICCOLA ELETTRICA A MARCHO SEAT?

Abbiamo già visto il concept e diverse foto spia . Presto potremo scoprire maggiori dettagli del B-SUV elettrico di casa Skoda, modello che punterà molto su di un look di rottura, con elementi inediti rispetto a quanto visto fino ad ora sulle altre vetture della casa automobilistica. La base sarà sempre la piattaforma MEB Entry e il modello top di gamma offrirà un’autonomia WLTP di più di 400 km. Skoda ha anticipato che nonostante le dimensioni contenute, la Epiq garantirà molto spazio a bordo, con un ampio vano di carico.

Il Gruppo Volkswagen parla di “brand core” e quindi anche di SEAT. Di preciso non sappiamo nulla. Vedremo il concept di una city car elettrica o arriverà qualcosa di differente? L’appuntamento è all’inizio di settembre per scoprirlo.