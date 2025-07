Nuova Mazda CX-5: interni, tecnologia e bagagliaio della terza generazione del SUV

La terza generazione della Mazda CX-5 ha fatto il suo debutto ufficiale da pochi giorni e abbiamo già avuto modo di vederla da vicino. Il nuovo modello cresce leggermente di dimensioni per garantire maggiore spazio per i passeggeri, soprattutto dietro e per i bagagli. Un importante passo avanti è stato fatto anche al livello dell’abitacolo che è stato reso molto più moderno ed in linea con la moda attuale che vuole schermi di grandi dimensioni. Complessivamente, la casa automobilistica giapponese ha lavorato molto per alzare l’asticella della qualità percepita, offrendo comunque interni in linea con la sua tradizione, cioè mettendo a portata di mano del conducente tutte le principali impostazioni della vettura, per avere sempre tutto sotto controllo, senza distrazioni.

NUOVA MAZDA CX-5: LA PLANCIA

BAGAGLIAIO

Netto il cambio di passo con Mazda che fa sapere di essersi ispirata al principio del “Ma" che “valorizza spazio, equilibrio e armonia". Il risultato è un, spazioso e funzionale, dove i. Anche la nuova Mazda CX-5 offre quindi interni minimalisti come vuole la moda attuale. Isono stati accuratamente selezionati per offrire qualità e duratura in modo da offrire una maggiore sensazione di qualità rispetto a quanto offre il modello precedente. I clienti possono scegliere tra diversi stili di interni a seconda dell’allestimento: tessuto nero, materiali similpelle neri o bicolore nero e bianco, fino alla vera pelle in nero o sport tan. Sulle versioni top di gamma è disponibile anche il tetto panoramico in vetro che permette di ampliare la sensazione di spazio.Ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al nuovo volante multifunzione troviamo la, mentre centralmente è stato collocato il, a seconda dell’allestimento, del. L’interfaccia è stata completamente rivista. Gli utenti possono selezionare fino a cinque widget, come i controlli media, dati del veicolo e del viaggio o la data, in base alle proprie preferenze. La piattaforma è basata su Android Automotive, quindi troviamo l’accesso alle app di Google tra cui Gemini e Maps. Attraverso Google Play, invece, sarà possibile scaricare nuove app. Inoltre, sarà possibile disporre anche di un nuovoPer poter disporre di un suono di alta qualità con tutti i tipi di contenuti, è presente un sistema audio con 8 altoparlanti di serie. Per un’esperienza sonora più raffinata, i modelli di fascia alta dispongono di una 12 altoparlanti, studiato appositamente per l’abitacolo della nuova Mazda CX-5. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione e non manca nemmeno un. Sulla nuova Mazda CX-5 è presente pure un sistema d’illuminazione ambientale con 7 tonalità selezionabili.

PREZZI

E lo spazio per i bagagli? Vano bagagli ampliato con 61 litri in più di volume, 45 mm in più di lunghezza (fino a 94 mm con i sedili abbattuti), 30 mm in più di altezza (con sedili abbattuti), apertura superiore più alta di 26 mm e soglia di carico più bassa di 18 mm, per un piano più piatto e maggiore altezza di carico, che facilita il trasporto anche di oggetti ingombranti. Complessivamente ci sono quindiche possono salire a ben 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 40:20:40).

Al lancio, la nuova Mazda CX-5 sarà proposta solamente con un motore benzina e-Skyactiv G 2.5 in abbinamento alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V, cioè un 4 cilindri di 2,5 litri in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di 141 CV (104 kW) e una coppia di 238 Nm. I prezzi? Si parte da 35.900 euro con gli ordini che si apriranno tra pochi giorni e cioè il 14 luglio.

VIDEO