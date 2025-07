Un aggiornamento per la Suzuki Jimny è in arrivo ma difficilmente lo vedremo in Europa

Suzuki Jimny è una vera icona. Questo piccolo fuoristrada ha saputo sin da subito conquistare tutti e chi ne possiede uno se lo tiene ben stretto. Purtroppo, come ben sappiamo, la Jimny sta salutando il mercato europeo a causa delle sempre più stringenti normative. In alcuni Paesi è disponibile solo con omologazione autocarro ma il futuro per il piccolo fuoristrada nel Vecchio Continente è oramai segnato ed è un vero peccato viste le sue qualità. Questo ovviamente vale da noi ma non altrove dove, invece, la Jimny è ancora commercializzata. In Giappone da poco è disponibile una versione più lunga a 5 porte che ha avuto un successo clamoroso. L’attuale generazione sta per compiere 7 anni e pare che si stia avvicinando il momento di ricevere un aggiornamento. Le indiscrezioni su di un restyling si stanno infatti facendo sempre più insistenti.

PICCOLI RITOCCHI

I rapporti dal Giappone parlano di un restyling molto leggero che potrebbe essere presentato ad agosto. Non sarebbero comunque attese rivoluzioni ma solamente alcuni affinamenti. Del resto, la Suzuki Jimny è un successo così com’è ora. Le novità, infatti, non dovrebbero riguardare il look che non cambierebbe visto che continua a piacere ai clienti. Inoltre, Suzuki sta ancora smaltendo molti ordini arretrati in Giappone, soprattutto della nuova 5 porte, e un cambio di look potrebbe rappresentare un problema per chi sta ancora aspettando di ricevere il suo fuoristrada. A quanto pare, le principali novità riguarderanno la tecnologia e i sistemi ADAS. I modelli destinati al mercato giapponese riceveranno l’ultima versione del sistema di sicurezza Suzuki Safety Support. Dunque, disporranno, ad esempio, del sistema di frenata d’emergenza d’emergenza a doppia telecamera di Suzuki, insieme alla funzione per il riconoscimento dei segnali stradali.



IN EUROPA?

Per le varianti equipaggiate con il cambio automatico, saranno inclusi sistemi di assistenza alla guida aggiuntivi, come il supporto alla frenata automatica in retromarcia, l’avviso di traffico trasversale posteriore e il cruise control adattivo. Insomma, un bel miglioramento sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida. Per il momento non ci sono indicazioni di novità sotto al cofano e quindi troveremo il solito

Una volta che il modello aggiornato debutterà in Giappone, è ragionevole aspettarsi che aggiornamenti simili seguiranno anche in altre regioni. In Europa sappiamo come sta andando e ben difficilmente vedremo questo aggiornamento del fuoristrada a meno che Suzuki non intenda proporre modifiche più sostanziali, introducendo una nuova motorizzazione che possa soddisfare le normative. Non rimane che che attendere novità per scoprire il futuro del piccolo fuoristrada.



