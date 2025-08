Il B-SUV più venduto in Italia a luglio 2025? Non è la Jeep Avenger. Ecco la classifica

Jeep Avenger è sempre il B-SUV più venduto in Italia nel corso dei primi 7 mesi del 2025, confermandosi sempre al primo posto nel segmento dei SUV nel nostro Paese. Un risultato certamente importante per un modello che continua a piacere molto. Tuttavia, nel mese di luglio 2025, il B-SUV di casa Jeep è stato battuto dalla nuova Dacia Duster, altro modello che vende molto e che si trova sempre nelle primissime posizioni della TOP 10 di questo segmento. I B-SUV, lo sappiamo bene, nel mercato italiano sono il segmento di maggiore peso e nel mese di luglio il market share si è attestato a quota 30,5% (30,9% nel cumulato dei primi 7 mesi dell’anno). Grazie ai numeri di UNRAE andiamo quindi a vedere più da vicino le vendite del mercato dei B-SUV nel nostro Paese, non solo relativamente al mese di luglio ma anche al periodo gennaio-luglio 2025.

B-SUV IN ITALIA: CLASSIFICA LUGLIO 2025

Delle prime due posizioni abbiamo già detto. Dacia Duster e Jeep Avenger tengono dietro al terzo posto la Toyota Yaris Cross, un modello che dal suo debutto ha sempre venduto molto bene. Da evidenziare la sesta posizione della Volkswagen T-Roc che presto sarà rinnovata con l’introduzione della nuova generazione. Decima posizione per la FIAT 600 che da quando è arrivata la versione ibrida ha iniziato ad essere una presenza quasi fissa nella Top 10 del segmento. Vediamo la classifica del mese, mettendo tra parentesi il risultato del 2024 per un confronto.

Dacia Duster: 3.651 (3.122)

Jeep Avenger: 3.519 (3.168)

Toyota Yaris Cross: 3.334 (3.437)

MG ZS: 2.203 (2.080)

Ford Puma: 2.116 (2.181)

Volkswagen T-Roc: 2.045 (2.408)

Citroen C3: 1.968 (79)

Renault Captur: 1.968 (2.680)

Volkswagen T-Cross: 1.783 (1.969)

FIAT 600: 1.470 (967)

B-SUV IN ITALIA: CLASSIFICA GENNAIO-LUGLIO 2025

Veniamo adesso alla classifica dei primi 7 mesi dove, invece, la Jeep Avenger “domina”, tenendosi dietro la Citroen C3 e la Dacia Duster. Vediamo la TOP 10.