Alfa Romeo Tonale, il restyling si avvicina. Ecco cosa sappiamo

Alfa Romeo Tonale ha bisogno di un restyling per poter continuare a rimanere competitiva sul mercato. Un aggiornamento è già in programma ed il debutto è atteso in tempi brevi. Entro la fine dell’anno, verosimilmente in autunno, la casa del biscione presenterà il facelift. Il modello attuale è in produzione dal 2022 e quindi ha bisogno di rinnovarsi visto che il segmento dei C-SUV è sempre più competitivo. Non dovrebbero esserci ritardi a seguito dei cambiamenti dei programmi della casa automobilistica per modelli come la nuova Stelvio su cui ne sapremo di più quando Stellantis presenterà l’aggiornamento del Piano Italia.

Il conto alla rovescia per l’arrivo del restyling della nuova Afa Romeo Tonale dovrebbe quindi essere partito.

ALFA ROMEO TONALE RESTYLING, COSA CAMBIERÀ?

Ad aprile, parlando dell’aggiornamento del SUV, Alain Descat, responsabile Alfa Romeo per la Francia, non era voluto entrare nei dettagli limitandosi ad affermare che l’aggiornamento era necessario per rilanciare le vendite della Tonale, in calo, in un mercato sempre più competitivo. Come cambierà la Tonale? Dovrebbero arrivare innanzitutto delle novità di design. In passato erano circolate alcune foto spia del restyling ma le differenze erano talmente minime che si pensava che il muletto non disponesse di tutte le modifiche che Alfa Romeo intende integrare, a meno che i programmi prevedano davvero ritocchi minimi alla carrozzeria. Se si vuole davvero riportare la Tonale a competere, servono però modifiche estetiche di rilievo per renderla più attrattiva. Non rimane che attendere per capirne di più ma da diverse parti ci si aspetta che gli eventuali ritocchi estetici introducano alcuni elementi presenti sulla nuova Junior, soprattutto nel frontale.



Non dovrebbero mancarecon l’obiettivo di renderlo più moderno. Ritocchi alla plancia, nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita e soprattutto un aggiornamento della tecnologia con un

Novità anche per le motorizzazioni? Difficile, trattandosi di un restyling. Possibile che comunque arrivino alcuni ritocchi che permettano di migliorare i consumi e le emissioni.

BENE PER POMIGLIANO

Un rilancio della Tonale è una buona notizia anche per lo stabilimento di Pomigliano alle prese con un calo generale della produzione. L’aggiornamento del SUV dovrebbe permettere quindi di dare nuovo slancio alle vendite e quindi aumentare il carico di produzione dando maggiore lavoro agli operai. Non rimane che pazientare alcuni mesi per saperne di più. Se Alfa Romeo non ha cambiato i piani, presto dovremo iniziare ad arrivare nuovi dettagli.