Mercedes-AMG, il nuovo motore V8 che rimarrà in produzione finché i clienti lo vorranno

Nel futuro di Mercedes-AMG non ci saranno solo elettriche come la nuovissima AMG GT XX da oltre 1.300 cavalli. La divisione sportiva della Stella continuerà infatti a puntare sui motori a combustione, almeno finché ci saranno clienti interessati a comprarli.

Parlando in una recente intervista alla stampa estera, il CEO di AMG, Michael Schiebe, ha confermato che l’azienda di Affalterbach è al lavoro su un nuovo motore V8, un’unità che un membro del consiglio di amministrazione Mercedes ha definito “il miglior V8 che abbiamo mai progettato“.

DEBUTTO VERSO LA FINE DEL 2027

Il nuovo V8 AMG arriverà entro la fine del 2027 e resterà in produzione per parecchio tempo. La casa tedesca ha deciso di investire tempo e risorse su un propulsore tradizionale in quanto ci sono ancora molti clienti che amano questo genere di motori. Parliamo di appassionati affezionati ai V8 duri e puri che sarebbe impossibile accontentare offrendo loro una vettura con più motori elettrici, per quanto potente e performante questa possa essere.

Schiebe ha sottolineato che la sua azienda andrà avanti per la strada dei motori V8 fino a quando ci sarà una domanda da parte dei clienti, questo nonostante l’Unione Europea abbia intenzione di imporre lo stop ai propulsori termici nel 2035. Rimane pur sempre uno spiraglio legato ai nuovi carburanti sintetici, ma al momento resta valida la scadenza prevista per quella data.

UN V8 ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA

Un limite temporale che però non è valido per tutto il resto del mondo. Il CEO di AMG fa notare infatti che un problema di questo tipo non si impone ad esempio negli Stati Uniti, dove non c’è al momento alcuna legge che preveda di vietare i motori benzina e diesel e dove la casa tedesca intende portare avanti la sua politica commerciale basata sul V8 per almeno i prossimi dieci anni o forse più. AMG prevede infatti di vendere il suo nuovo propulsore fino al 2035 o giù di lì, sempre che nel frattempo non cambino le regole.

Per quanto riguarda invece l’Europa e la data-limite del 2035, Schiebe spera in una revisione delle normative sottolineando che in ogni caso il nuovo V8 di AMG è progettato per rispondere alle severe normative Euro 7, anche in considerazione del fatto che il suo debutto sul mercato avverrà tra almeno un paio d’anni. Ciò sarà in ogni caso sufficiente a garantire a questo prodotto una vita commerciale completa su entrambe le sponde dell’Atlantico.