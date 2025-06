Auto nuova, quanto mi costi! Dal 2013 aumenti del 52% e non si comprano più

Le nuove auto? Sempre più costose e non è certamente un mistero che i continui rialzi dei listini tengano lontani gli italiani dalle concessionarie. Il risultato è che si vendono sempre meno auto e quelle in circolazione sono sempre più vecchie, con tutti i problemi del caso. Il tema dei rincari delle auto è oggetto di molte discussioni ma i prezzi quanto sono davvero aumentati? A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato l’indagine annuale sulla mobilità degli italiani condotta da Aniasa e Bain & Company. Il dato è chiaro, quanto allarmante. Dal 2013 i prezzi medi delle auto sono aumentati addirittura del 52% a fronte di incremento del reddito familiare di appena il 23%. Insomma, se nel 2013 una vettura costava mediamente 19 mila euro, adesso ne costa circa 30 mila.

GLI STIPENDI NON TENGONO IL PASSO

Nello stesso periodo, il reddito medio è passato da 29 mila euro a 38 mila euro. La forbice tra reddito e costo medio è aumentata dal 2020, anno della pandemia. Infatti, fino a quel momento prezzi e redditi segnavano aumenti molto simili (mediamente del 12%-14%). Insomma, gli stipendi non crescono e le auto sono sempre più care. Di conseguenza, gli italiani stanno lontani dalle concessionarie. L’aumento elevato dei prezzi e la forte instabilità economica legata al contesto globale allontanano il consumatore da un bene costoso come l’auto. Secondo lo studio la quota dei consumatori che nel 2024 non ha neanche considerato l’acquisto di un’auto nuova è salita di ben 5 punti percentuali in un solo anno (dal 57% del 2023 al 62% del 2024).

AUTO TROPPO CARE? SI GUARDA ALLE CINESI

I fattore prezzo legato al reddito è sempre più rilevante. Quasi 2 italiani su 3 hanno annullato o posticipato l’acquisto in attesa di un calo dei prezzi (32% del campione) o per problemi di reddito (33%). Proprio per tale motivo, il prezzo è il primo motivo (35%) per cui viene scelta oggi un’auto nuova cinese/asiatica. I prezzi sempre più alti stanno quindi rendendo le auto beni sempre più inaccessibili. Al riguardo, il presidente Aniasa, Alberto Viano, ha commentato: