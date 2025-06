L'Aston Martin DB12 Volante diventa ancora più estrema: le foto spia dal Nurburgring

Una versione rinnovata e ancora più sportiva della Aston Martin DB12 Volante è impegnata in questo periodo in una serie di prove in pista al Nurburgring. Il modello aggiornato dovrebbe beneficiare di un notevole affinamento all’aerodinamica, di sospensioni ribassate e di un impianto di scarico rivisto.

Uno dei muletti impegnati in pista è stato ripreso in alcune foto spia che lo mostrano ricoperto da una colorata livrea adesiva sulla quale spicca uno splitter anteriore più pronunciato, paraurti con nuove prese d’aria alle estremità e una griglia dal disegno inedito.



Dietro si notano invece i tubi di scarico impilati a coppie uno sopra l’altro e non più affiancati come sulla DB12 Volante “normale", mentre la ridotta altezza da terra dovrebbe essere accompagnata da un assetto più rigido.

POSSIBILE DEBUTTO A GOODWOOD

Aston Martin confermerà quasi certamente il motore 4.0 V8 di origine AMG che sul modello attuale assicura una potenza di 680 cavalli e una coppia di 800 Nm, per prestazioni dichiarate consistenti in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3 secondi e mezzo e in una velocità di punta pari a 325 km/h.

Secondo alcune ipotesi, questa nuova variante della Aston Martin DB12 Volante potrebbe essere identificata come DB12 S e dovrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine dell’anno. Non è da escludere che la casa inglese scelga il Festival of Speed di Goodwood per togliere i veli a questa nuova versione della sua cabriolet, per cui in tal caso l’esordio potrebbe avvenire il mese prossimo.

[Foto spia: CarScoops]