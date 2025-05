Aston Martin Palm Beach Edition DB12 Volante: voglia di sole, mare e vento tra i capelli

Aston Martin celebra la località americana di Palm Beach con un allestimento speciale della DB12 Volante realizzato in collaborazione con la divisione Q della stessa casa inglese. La novità è la Aston Martin Palm Beach Edition DB12 Volante, una vettura esclusiva che attinge a piene mani dalla maestria artigianale britannica fondendone le qualità con dei temi di design ispirati a Palm Beach. Nasce così un mix che dà vita ad una sportiva da 680 cavalli dalla forte personalità.

LA TINTA ESTERNA CHE RICORDA L’OCEANO

Esternamente la vettura presenta l’esclusiva tinta Frosted Glass Blue che vuole essere un omaggio al blu oceanico e presenta delle scaglie di vetro nella sua composizione al fine di creare un originale effetto luccicante, una sorta di riproduzione del sole abbagliante del sud della Florida ottenuto mediante un’applicazione a spruzzo effettuata a mano.



La Aston Martin DB12 Volante dedicata a Palm Beach presenta inoltre degli elementi in Club Sport White e i cerchi in lega a cinque razze Gloss Jet Black Diamond Turned Vantage.

UN TRIPUDIO DI RICHIAMI A PALM BEACH

L’abitacolo offre invece un ambiente con colorazione bicolore a tema nautico caratterizzato da un motivo a foglia di palma che si ripete praticamente in ogni elemento. In questo contesto si segnalano i rivestimenti in pelle di qualità che puntano sulle tonalità Aurora Blue e Ivory, oltre alle cinture di sicurezza Spicy Red che creano un bel contrasto visivo.

I sedili sono impreziositi da ricami ispirati alle palme, gli stessi che si ritrovano anche sul bracciolo centrale e in altri punti dell’ambiente interno. Si segnala poi la presenza dei battitacco in alluminio lucido che presentano un’incisione con il disegno della palma e la scritta “Palm Beach Edition". Completano infine l’allestimento interno le coordinate con latitudine e longitudine di Palm Beach inserite in rilievo sul cruscotto in pelle e le finiture in legno a poro aperto in frassino chiaro selezionate dai progettisti per emulare la trama del legno di palma.

UN PEZZO D’ARTE SU RUOTE FATTO SU MISURA

Pedro Mota, presidente della regione americhe di Aston Martin, ha presentato così la DB12 Volante dedicata a Palm Beach:

Questo straordinario modello DB12 Volante racchiude perfettamente l’eleganza sobria di Palm Beach e Aston Martin. Attraverso una collaborazione tra Q by Aston Martin e Aston Martin Palm Beach, abbiamo creato un’auto sportiva eccezionale che unisce prestazioni straordinarie, arte e lusso. Questa commissione Q è destinata a invogliare più clienti a creare una specifica unica con Q by Aston Martin, dove la creatività senza pari e l’artigianato britannico generano veicoli unici e speciali per i loro proprietari.

Le capacità di personalizzazione offerte dalla divisione Q di Aston Martin fanno sì che i clienti possano configurarsi su misura la propria vettura, con particolare gioia dei facoltosi collezionisti interessati a possedere un veicolo unico realizzato secondo i loro gusti. A tal proposito, Aston Martin fa sapere che i servizi offerti dal reparto Q sono disponibili presso i concessionari della rete ufficiale.