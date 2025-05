Ram prepara il grande ritorno del V8 Hemi?

Il motore V8 Hemi sta davvero per tornare? In America lo sperano davvero e pare che presto potrebbero arrivare novità. Il condizionale è d’obbligo ma un video condiviso da Ram all’interno dei suoi canali social sembrerebbe essere un indizio che presto potrebbe essere annunciato qualcosa legato proprio a questa motorizzazione.

TAVARES NON VOLEVA IL V8 HEMI

Lo sappiamo bene, Carlos Tavares, quando era CEO di Stellantis, non voleva il V8 Hemi e per questo aveva deciso per la sua eliminazione, una scelta che non era piaciuta ai dirigenti americani e soprattutto ai clienti. Con l’addio del manager portoghese sia era tornati a parlare del ritorno di questa amata motorizzazione e negli ultimi tempi erano circolate voci sulla possibilità che il V8 Hemi potesse tornare in produzione nel corso dell’estate.

Adesso, un post su Instagram di Ram rilancia i rumors sul ritorno del V8 Hemi. Il breve video non è particolarmente chiaro ma vediamo Tim Kuniskis, il CEO di RAM, assieme al conduttore di “Diesel Brothers” Dave Sparks e ad un attore vestito da pilota da caccia. Se la scenetta non fa capire molto, il video su Instagram è corredato dal messaggio “Fire up the engines—Big things are on the horizon. 06.08.25“, cioè “Accendete i motori: grandi cose si profilano all’orizzonte” e la data fa capire che l’8 giugno sarà svelato qualcosa di interessante. Proprio il numero 8 e le indiscrezioni degli ultimi tempi fanno pensare subito al ritorno del V8 Hemi.

C’è chi parla anche di un nuovo TRX con motore V8 Hellcat ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. Il ritorno del motore Hemi è comunque una possibilità concreta. I clienti americani lo vogliono e il nuovo corso di Stellantis starebbe favorendo un approccio più vicino ai desideri di questo mercato. Ovviamente quanto condiviso da Ram potrebbe essere un riferimento ad altre novità. Tuttavia, i clienti Ram sperano che la casa automobilistica stia davvero per annunciare il ritorno di questo iconico motore. Fortunatamente non bisognerà attendere molto per scoprire cosa Ram vuole presentare.

