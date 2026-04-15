Hongqi P567, il SUV EREV da 831 CV e 1.350 km di autonomia

Al Salone di Pechino 2026, in programma dal 24 aprile al 3 maggio, Hongqi presenterà ufficialmente il P567. Si tratta di un SUV off-road con tecnologia EREV dalle dimensioni generose e dalle prestazioni che, almeno nelle dichiarazioni, sono altrettanto significative. Questo è un modello atteso da tempo e che punta a inserirsi in un segmento, quello dei fuoristrada ibridi dalla carrozzeria squadrata, che in Cina è attualmente dominato da marchi come BYD, GWM e Chery.

Le peculiarità di questo SUV EREV

Il P567 è un veicolo imponente. Misura infatti 5.135 mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.950 mm di altezza, con un passo di 2.900 mm. Il design richiama il classico stile dei fuoristrada con passaruota in plastica nera, fari squadrati, specchietti vistosi, tetto piatto (sul quale è presente un sensore LiDAR) e portellone con ruota di scorta.

Il powertrain è un EREV con un motore turbo benzina da 2 litri che funziona esclusivamente da generatore, alimentando una batteria e quattro motori elettrici (uno per ruota) con una potenza combinata di picco di 620 kW (831 CV) e 1.320 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h è di 4,5 secondi. L’autonomia in modalità puramente elettrica è di 280 km (secondo il ciclo CLTC), mentre quella mista raggiunge i 1.350 km. Il veicolo è dotato di bloccaggi differenziali anteriore e posteriore.

Il nome commerciale del modello non è ancora confermato ufficialmente. L’anno scorso Hongqi aveva aperto una gara di naming tra il pubblico, dalla quale era emerso il nome “1927”. È l’anno di fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, ma la casa non ha mai ratificato ufficialmente questa scelta. Ricordiamo anche che Hongqi è il marchio automobilistico cinese più antico, fondato nel 1958 e storicamente legato alle alte sfere del Partito Comunista Cinese. Oggi è di proprietà del gruppo statale FAW e produce sia modelli di fascia media che la linea ultra-lusso Golden Sunflower, con vetture che superano il milione di yuan (circa 125.000 euro). Nel primo trimestre 2026 le consegne in Cina si sono fermate a 75.235 unità, in calo del 25,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il P567 rappresenta quindi un tentativo di rilancio con l’obiettivo di aprire un nuovo fronte commerciale in un segmento in forte espansione.