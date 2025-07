Il Cybertruck non vende? Tesla pensa ad un pickup elettrico più piccolo

Tesla starebbe valutando la possibilità di costruire un pickup elettrico più piccolo del Cybertruck da affiancare al fratello maggiore che sta vendendo molto meno di quanto previsto inizialmente. Al momento della presentazione, il Cybertruck aveva fatto molto discutere per via delle sue forme particolari. Tuttavia, la fase dei preordini indicava che questo modello sarebbe stato un successo, soprattutto per il fatto che Tesla aveva promesso che il prezzo di partenza sarebbe stato inferiore ai 40 mila dollari. Le cose sono poi andate in maniera differente come ben sappiamo. Smaltiti gli ordini arretrati che hanno permesso al Cybertruck di essere il pickup più venduto in America nel 2024, oggi le vendite languono. Tesla inizialmente parlava di 250 mila pickup prodotti all’anno ma la realtà oggi è ben differente tanto che nel 2025 la casa automobilistica conta di venderne circa 20 mila. Nonostante il Cybertruck non stia vendendo quanto previsto, Lars Moravy, vicepresidente a capo dell’ingegneria di Tesla, ha recentemente discusso della possibilità che la sua azienda realizzi un “pickup più piccolo”.

Abbiamo sempre parlato di realizzare un pick-up più piccolo. Credo che in futuro, con l’arrivo di sempre più robotaxi nel mondo, valuteremo queste opzioni e penseremo: OK, quel tipo di servizio è utile non solo per le persone, ma anche per le merci. [..] Abbiamo sicuramente riflettuto in studio di progettazione su cosa potremmo fare per soddisfare questa esigenza.

UN PICKUP PIÙ PICCOLO E ACCESSIBILE

Non è chiaro se Moravy si riferisca esplicitamente a un Cybertruck più piccolo o genericamente ad un pickup più piccolo che potrebbe quindi avere un design differente. Il dirigente di Tesla ha poi aggiunto che almeno potenzialmente un pickup di dimensioni inferiori permetterebbe di avvicinare un numero maggiore di clienti. Per Tesla la priorità rimane comunque il Robotaxi e lo si capisce anche della parole di Moravy ma pare che finalmente dopo anni di immobilismo, la casa automobilistica stia pensando di mettere mano alla sua gamma di vetture proponendo qualcosa di nuovo.



Un pickup più piccolo potrebbe diventare un modello globale cosa che il Cybertruck non è. Dunque, Tesla potrebbe offrire un pickup elettrico in più mercati, compreso quello europeo. Non rimane che attendere per saperne di più. La casa automobilistica, intanto, sta già lavorando su più fronti. Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare quella Model Y più accessibile di cui tanto si parla e pare che forse vedremo anche una demo della versione di produzione della nuova Roadster . Contestualmente, Tesla sta lavorando per espandere il suosu cui punta moltissimo.