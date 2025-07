Milano Area B, per le vecchie moto il blocco slitta di un anno

Milano fa una sorpresa a chi si muove in moto o in scooter in città. La Giunta ha infatti deciso di rivedere il calendario di avvio delle limitazioni di accesso ad Area B riguardanti alcune classi di motoveicoli. Come noto, il Comune aveva deciso di estende alle vecchie due ruote le limitazioni all’accesso in città che sono già in vigore per le automobili. Questa disposizione doveva entrare in vigore per i motocicli a quattro tempi con omologazione pre-Euro, Euro 1 ed Euro 2 a partire dal primo ottobre 2025. Invece, il Comune ha deciso di rinviare il tutto di un anno e quindi le limitazioni alla circolazione per i motocicli più inquinanti scatteranno dal primo ottobre 2026. Il motivo lo spiega direttamente in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala:

Alla luce della consistenza del parco circolante ancora interessato dai divieti previsti dal 1° ottobre 2025 e della necessità di consentire ai cittadini un tempo congruo per adeguarsi, riteniamo opportuno proporre un posticipo di un anno dell’entrata in vigore di tali limitazioni. Questo permetterà di accompagnare con maggiore gradualità la transizione e sostenere le fasce di popolazione più esposte, senza comprometterne gli obiettivi ambientali.

PIÙ TEMPO PER ADEGUARSI

L’estensione del sistema MoVe-In ai motocicli e ciclomotori è uno strumento che consente di applicare criteri ambientali in modo equo e proporzionale anche a questa categoria di veicoli, garantendo un trattamento omogeneo rispetto a quello già previsto per le automobili.

Insomma, non c’è alcun passo indietro da parte della Giunta comunale ma solo la volontà di, soprattutto alle fasce di popolazione più esposte alle nuove limitazioni. Inoltre, come per le auto, anche i motocicli potranno sfruttare lo strumento del Move-In per poter continuare a circolare.

Ricordiamo che si tratta di un dispositivo da applicare ad un vecchio veicolo inquinante che permette di continuare ad utilizzarlo a patto di rispettare precisi limiti di percorrenza.