Per aiutare i clienti a trovare l’auto giusta BYD si affida all’intelligenza artificiale

BYD, una delle case automobilistiche cinesi più apprezzate degli ultimi anni, torna a far parlare di sé. Questa volta non per l’introduzione del sistema di apertura con chiave digitale né per i numeri che registrano la crescita in Europa o il lancio del marchio di lusso Yangwang, ma per presentare il suo nuovo avatar Leo. Accessibile dal sito ufficiale del marchio (anche nella versione italiana), si tratta di un assistente digitale basato su intelligenza artificiale generativa, progettato per accompagnare l’utente nella scelta dell’auto elettrica più adatta alle proprie esigenze.

Come Leo aiuta i clienti a scegliere la propria auto

Per quanto siamo sempre più abituati alle novità in materia di intelligenza artificiale, questa di BYD è una novità assoluta nel panorama del settore automotive. Leo è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui i clienti si relazionano con il brand lungo tutto il percorso decisionale che porta all’acquisto di un’automobile. Con Leo, BYD introduce un’esperienza interattiva che unisce tecnologia avanzata, empatia e personalizzazione.

Il nome Leo è stato scelto per la sua semplicità e universalità in quanto è facile da pronunciare in ogni lingua. L’assistente guida l’utente attraverso un percorso completamente personalizzato, analizzando preferenze, abitudini di guida e necessità quotidiane. Attraverso un’interfaccia dinamica, Leo è in grado non solo di consigliare il modello più adatto ma anche e soprattutto di spiegare in modo chiaro il perché, illustrando gli aspetti legati all’autonomia, alla modalità di ricarica e ai costi di gestione.

A rendere l’esperienza ancora più realistica contribuisce la presenza di un avatar animato e reattivo, che può apparire sia su piattaforme digitali sia in ambienti fisici, interagendo in tempo reale con l’utente. Leo non si limita a rispondere alle domande, ma anticipa bisogni, propone soluzioni e adatta le sue risposte in base al comportamento degli utenti. Il sistema sfrutta le potenzialità del natural language processing e dell’intelligenza emotiva per interagire in modo naturale, empatico e proattivo, trasformandosi in un vero e proprio consulente virtuale disponibile in ogni momento.

Il progetto è stato sviluppato con il supporto di Triplesense Reply, partner strategico di BYD per la progettazione e l’implementazione dell’avatar AI. Grazie all’analisi continua dei dati, Leo apprende dai comportamenti degli utenti, dalle domande più frequenti e dalle emozioni espresse durante l’interazione, così da migliorare costantemente la qualità delle sue risposte e dei suggerimenti.



Questa novità rappresenta l’ennesima dimostrazione delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, in particolare per la sua versatilità d’uso in ambiti molto differenti. L’introduzione di un avatar AI potrebbe, nel giro di pochi anni, portare alla, una prospettiva già al centro del dibattito in diversi settori. Resta il vantaggio, anche per gli utenti, di semplificare il processo decisionale nell’acquisto della propria auto. Sarà interessantee valutare quanto l’assistente digitale riuscirà a incidere sulle vendite rispetto a un canale tradizionale.