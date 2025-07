Peugeot amplia la gamma con i nuovi allestimenti Business e GT Exclusive

Business e GT Exclusive, questi i nomi dei due nuovi allestimenti che Peugeot ha introdotto per completare la propria offerta. Si affiancano agli allestimenti Style, Allure e GT già disponibili e ampliano la proposta per offrire ai clienti comfort, connettività, design, tecnologie avanzate e l’utilizzo di materiali di pregio.

L’allestimento Business

Il primo dei due nuovi allestimenti, Business, è destinato a coloro che utilizzano l’auto quotidianamente per lavoro o all’interno di una flotta aziendale. Nei modelli 208, 2008 e 308 si basa sull’allestimento Style e offre una dotazione potenziata che include la telecamera posteriore, gli specchietti ripiegabili elettricamente e il sistema di infotainment i-Connect Advanced. Quest’ultimo permette di utilizzare il mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto e integra la navigazione connessa TomTom e supporta i comandi vocali grazie alla funzione “OK Peugeot”.

Sui modelli 408, 3008 e 5008, invece, l’allestimento Business prende come base la versione Allure e aggiunge, oltre all’infotainment avanzato, anche i tasti i-toggle per creare scorciatoie personalizzate e un caricatore wireless per smartphone. Sulle versioni più grandi è presente anche l’ampio Panoramic i-Cockpit con display HD da 21”. Tutti i modelli in versione Business sono disponibili con motorizzazioni tradizionali, ibride e 100% elettriche. Per le varianti plug-in hybrid, inoltre, è previsto un caricatore di bordo da 7,4 kW per una ricarica più rapida ed efficiente

L’allestimento GT Exclusive

L’allestimento GT Exclusive è disponibile sull’intera gamma Peugeot con qualunque tipo di motorizzazione. Gli interni sono impreziositi da rivestimenti in Alcantara, mentre i sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldabili e, su alcuni modelli, dotati anche di funzione massaggio. Completano la dotazione il caricatore wireless e il sistema di infotainment connesso più avanzato della casa. Tutte le versioni GT Exclusive a trazione elettrica includono inoltre una pompa di calore grazie alla quale migliorare l’efficienza del climatizzatore e mantenere elevato il comfort anche nelle stagioni fredde.

Al momento restano escluse da questi allestimenti le Peugeot 508 e Rifter, che mantengono gli allestimenti tradizionali.