Porsche è al lavoro su una nuova 911 Speedster ispirata alla 911 GT3 e alla 911 S/T

Era il 2019 quando Porsche ha avviato la produzione della 911 Speedster, l’ultima variante della 911. Una due posti a cielo aperto che presto potrebbe tornare in una versione rinnovata. La nuova 911 Speedster, infatti, è stata avvistata, come confermano le prime foto spia, durante una sessione di test in Europa. Porsche è quindi al lavoro per riportare in gamma una delle sue varianti più affascinanti e che hanno maggiormente raccolto l’entusiasmo degli appassionati.

Cosa sappiamo sulla nuova 911 Speedster

Il nuovo modello, che potrebbe essere l’prima che Porsche introduca un restyling o una nuova versione, si presenta con una combinazione stilistica che attinge dalla GT3 e dalla 911 S/T

Il prototipo in fase di sviluppo mostra un frontale che richiama la GT3, con splitter pronunciato, cofano ventilato e paraurti sportivo. I cerchi con bloccaggio centrale suggeriscono una versione orientata alla guida purista. Dalle immagini si possono notare anche nuove feritoie nei parafanghi (simili a quelle adottate sulla 911 S/T). La parte posteriore riprende elementi tipici della GT3, come il paraurti e lo scarico centrale, ma si distingue per l’assenza dell’alettone, dettaglio che conferisce alla Speedster una silhouette più pulita e muscolosa. La presa d’aria posteriore, diversa da quella delle altre versioni della 992, sembra ispirarsi ancora una volta alla S/T. Le informazioni sul motore non sono ancora confermate, ma è lecito aspettarsi il sei cilindri aspirato da 4,0 litri già impiegato sulle GT3 e sulla S/T. Le potenze potrebbero variare tra i 503 CV e i 518 CV.

Il nuovo modello potrebbe avere una produzione limitata e un forte richiamo all’essenza più autentica della 911 anche nell’ottica di celebrare la tradizione meccanica del marchio prima di concentrarsi su un futuro orientato verso l’elettrificazione.