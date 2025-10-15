Aumenta la sicurezza alla guida con la dash cam in offerta con 45€ di sconto

Il numero degli incidenti sulle strade italiane è in crescita. I dati che fotografano questo fenomeno mostrano anche un altro elemento preoccupante. La maggior parte dei sinistri avviene per il mancato rispetto della precedenza e dei limiti di velocità, oltre che per distrazione. Alla base degli incidenti, quindi, c’è il comportamento scorretto di chi si mette alla guida. Per questo motivo avere una dash cam installata a bordo della propria auto è particolarmente utile, in quanto permettono di ottenere una ricostruzione oggettiva degli eventi in caso di sinistro così da ottenere il giusto risarcimento dalla compagnia assicurativa. Soprattutto in un periodo dell’anno dove, tra pioggia, luce ridotta e condizioni delle strade non sempre ottimali, il rischio di incidenti è ancora maggiore.

Perché installare una dashcam (e a cosa serve davvero)

A differenza di altri accessori, la dashcam permette di restituire al perito e alle autorità le immagini di un sinistro. Così che in caso di tamponamento, non rispetto della precedenza o altri comportamenti irregolari, non ci siano falsi testimoni o dichiarazioni fallaci che tengano.

I vantaggi di questo dispositivo, di cui invitiamo ad approfondire i falsi miti sul loro utilizzo, sono diversi e vanno dalla possibilità di dimostrare le proprie ragioni in caso di incidente o controversia assicurativa al monitoraggio durante il parcheggio, con rilevamento di urti o tentativi di effrazione passando per la funzione time-lapse (per chi viaggia spesso su lunghe tratte), il rilevamento automatico degli incidenti tramite accelerometro con salvataggio dei file critici e la registrazione continua, che sovrascrive in automatico i file più vecchi.

Tra i modelli oggi disponibili, la dash cam 70mai T800 si distingue per compattezza e discrezione. È dotata di una videocamera anteriore ad alta definizione da 1944p e può essere affiancata da una seconda videocamera posteriore, così da registrare anche ciò che accade dietro il veicolo. La funzione di monitoraggio durante il parcheggio, attiva anche a motore spento, consente di rilevare eventuali urti o movimenti sospetti, salvando automaticamente le immagini. Il tutto può essere gestito comodamente tramite l’app 70mai, disponibile per Android e iOS e oggi la dash cam è in offerta con un interessante coupon grazie al quale risparmiare 45€ sul prezzo finale.

Come scegliere una dashcam adatta

Non tutte le dashcam sono uguali e basta aprire qualsiasi store online per avere prodotti di qualsiasi fascia di prezzo. Se l’idea è quella di avere un dispositivo utile e affidabile, ci sono però alcune caratteristiche da tenere in considerazione prima dell’acquisto. La qualità dell’immagine, per esempio, è fondamentale. Un buon modello deve essere in grado di registrare con definizione sufficiente a distinguere dettagli importanti, come una targa o un segnale stradale, anche in movimento. La 70mai T800, oggi in sconto su Amazon, registra in alta definizione 2.7K e ha un ampio angolo di visione, utile per coprire bene tutta la corsia.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il funzionamento al buio. La visione notturna permette di ottenere riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, come gallerie o strade extraurbane di sera. I modelli più completi offrono anche funzioni avanzate, come il rilevamento degli urti o la modalità parcheggio, che si attiva automaticamente se l’auto viene colpita mentre è ferma.

Cresce poi l’interesse verso le dashcam che si possono controllare tramite smartphone, grazie a un’applicazione dedicata. Questo rende più semplice scaricare i video, visualizzarli in tempo reale o modificare le impostazioni senza dover interagire con il dispositivo. In modo che, una volta installato, si possa viaggiare con maggiore sicurezza.