Dongfeng BOX, 3 stelle nei crash test Euro NCAP: "risultati deludenti"

Ecco il commento di Euro NCAP a seguito del test sulla city car elettrica cinese.

Le vendite di auto elettriche sono in aumento in tutta Europa e nel Regno Unito, e con la crescita del mercato arrivano prodotti nuovi e convenienti, riducendo i costi per i consumatori che desiderano passare all’elettrico. Tuttavia, la Dongfeng BOX non raggiunge le prestazioni di sicurezza di altri piccoli veicoli elettrici testati da Euro NCAP. Altri veicoli elettrici economici, come BYD DOLPHIN SURF, Firefly, MINI Cooper e, Lynk & Co 02 e Renault 4 e 5, hanno ottenuto quattro o cinque stelle, evidenziando il divario di sicurezza con la Dongfeng BOX. Abbiamo temuto che le saldature fossero compromesse durante i nostri test e potessero esserlo ulteriormente in caso di incidenti ad alta velocità. Un simile problema deve essere risolto per poter competere con i veicoli della concorrenza in un segmento in rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici.

GLI ALTRI RISULTATI: 3 STELLE A VOKSWAGEN T-CROSS

La Dongfeng BOX non è stata l’unica auto ad essere stata testata da Euro NCAP. Per esempio, è stata testata anche la Cadillac OPTIQ che ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle. Per la protezione degli occupanti adulti, ha ottenuto un punteggio dell’83%; per la protezione dei bambini, dell’81%; per gli utenti vulnerabili della strada, del 76% e per il sistema di assistenza alla guida, del 74%.

Nell’ultima tornata di test son stati valutati diversi modelli del Gruppo Volkswagen, anche se in alcuni casi si è trattata di una rivalutazione. La nuova Audi Q3 è stata sottoposta ai crash test, mentre la Skoda Octavia, la Volkswagen Golf, la ID.4 e la T-Cross sono state tutte sottoposte a una nuova valutazione secondo i protocolli del 2025, in vista dell’introduzione di nuovi protocolli avanzati da parte di Euro NCAP nel 2026. Q3, Octavia, ID.4 e Golf hanno tutte ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle; la Volkswagen T-Cross ha ottenuto solamente le tre stelle.