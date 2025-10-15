Nuova Toyota C-HR+, aperti gli ordini del crossover elettrico: ecco quanto costa

Toyota C-HR+ può essere finalmente ordinata anche in Italia. Se il nome e le fattezze richiamano il crossover ibrido che ben conosciamo, siamo in realtà di fronte ad un modello differente e soprattutto proposto con sole motorizzazioni 100% elettriche. Presentato a marzo, adesso la casa automobilistica giapponese ha aperto la fase commerciale nel nostro mercato. Entriamo più nei dettagli ma prima ricapitoliamo le principali caratteristiche del nuovo crossover elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Toyota C-HR+ misura 4.520 mm lunghezza x 1.870 mm larghezza x 1.595 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Dunque, anche se esteticamente assomiglia al ben noto modello ibrido, in realtà questo crossover elettrico è più lungo e presenta pure una maggiore capacità del bagagliaio visto che offre 416 litri. Inoltre, poggia sulla piattaforma e-TNGA. L’impostazione dell’abitacolo riprende invece quella del SUV elettrico bZ4X. Dunque, salendo a bordo troviamo una plancia su due livelli. Dietro al volante, ma in posizione rialzata, è stato collocato lo schermo della strumentazione digitale da 7 pollici. Centralmente sulla plancia troviamo invece l’infotainment con display da 14 pollici.

MOTORE E AUTONOMIA

Nuova Toyota C-HR+ sarà proposta con 3 powertrain differenti, di cui uno con doppio motore e la trazione integrale. Alla base della gamma troviamo un motore da 123 kW (167 CV) abbinato ad una batteria con una capacità di 57,7 kWh. C’è poi una motorizzazione da 165 kW (224 CV) alimentata da un accumulatore da 77 kWh. Al vertice della gamma c’è la versione con doppio motore da 252 kW (343 CV) abbinata ad una batteria da 77 kWh. Autonomia? Rispettivamente di 456 km, 609 km e 500-505 km secondo il ciclo WLTP. Tutte le batterie possono essere ricaricate in corrente continua fino a 150 kW. In corrente alternata, invece, fino a 11 kW (22 kW per il modello top di gamma).

Le prestazioni? Velocità massima, rispettivamente, di 140 km/h, 160 km/h e 180 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede invece 8,6 secondi, 7,4 secondi e 5,2 secondi.

ALLESTIMENTI E PREZZI

La gamma della nuova Toyota C-HR+ è composta da tre allestimenti: C-HR+ (base), ICON e PREMIUM. I prezzi? Si parte dai 40.800 euro della C-HR+ da 167 CV in allestimento base.

Toyota C-HR+ base da 167 CV : 40.800 euro

: 40.800 euro Toyota C-HR+ Icon da 224 CV : 43.800 euro

: 43.800 euro Toyota C-HR+ Premium da 343 CV: 49.800 euro

La versione entry level è compatibile con i nuovi incentivi auto elettriche 2025 e quindi potrà essere acquistata con uno sconto fino a 11.000 euro. In ogni caso, incentivi a parte, in questa fase di lancio sono previste delle offerte promozionali che riducono il prezzo di ingresso della gamma C-HR+ a partire da 36.950 euro.