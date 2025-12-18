Al Salone dell’Auto di Bruxelles, Maserati festeggia l’Anno del Tridente

Anche se fondata nel 1914, solamente nel 1926 Maserati ha iniziato a produrre automobili. Il 2026 ricorre quindi il centenario per il marchio italiano che al prossimo Salone dell’Auto di Bruxelles (in programma dal 9 al 18 gennaio 2026) inaugurerà le celebrazioni per l’Anno del Tridente per un calendario ricco di eventi e iniziative.

Ad arricchire il calendario di appuntamenti celebrativi per Maserati c’è anche il centenario del debutto del marchio nel mondo delle competizioni. Debutto avvenuto nel 1926 con la Tipo 26, prima vettura a scendere in pista con il Tridente sul cofano. Fu proprio alla Targa Florio che Maserati mosse i primi passi nel mondo delle corse, imponendosi sin da subito in quella categoria.

La partecipazione al Salone belga vuole essere quindi un’occasione per celebrare la propria storia ma anche per mostrare, attraverso una gamma rinnovata e versatile, la visione del marchio per il futuro. Eleganza, innovazione e personalizzazione sono le parole chiave che guidano l’esposizione nello stand del padiglione 11, dove i visitatori possono ammirare da vicino modelli come MCPura Cielo, GranCabrio Folgore, Grecale Folgore e l’inedita Grecale Lumina Blu, presentata in anteprima assoluta.

MCPura Cielo, la supercar Maserati si fa open-air

Tra i modelli di punta che saranno presenti a Bruxelles c’è la nuova MCPura Cielo, versione “open air” della supercar sportiva firmata Maserati. Esternamente, il design appare aggiornato e ancora più raffinato rispetto all’attuale versione, mentre all’interno dominano materiali di pregio e soluzioni stilistiche ricercate. Sotto il cofano rimane invece protagonista il V6 Nettuno da 3.0 litri, motore biturbo capace di sviluppare 630 CV e 720 Nm di coppia. Una tecnologia ispirata alla Formula 1, grazie al sistema di combustione a precamera con doppia candela, che rende questa meccanica un elemento distintivo del DNA Maserati. La vettura viene presentata nella colorazione AI Aqua Rainbow, parte della collezione Fuoriserie, pensata per sottolineare la vocazione esclusiva del modello.

GranCabrio Folgore, eleganza elettrica sotto il cielo

Ci sarà spazio anche per la nuova GranCabrio Folgore. Si tratta della versione elettrica della storica decappottabile Maserati, proposta in colorazione Bianco Astro. La vettura abbina il piacere della guida en plein air a un motore 100% elettrico capace di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Prestazioni che rendono la GranCabrio Folgore la cabrio elettrica più veloce disponibile sul mercato. Gli interni sono progettati per accogliere comodamente quattro persone, offrendo una sintesi tra lusso, prestazioni e tecnologia. Anche la capote, in tela, contribuisce al comfort grazie a un meccanismo che consente di aprirla e chiuderla anche in movimento, fino a 50 km/h.

Grecale Lumina Blu, l’anteprima speciale di Bruxelles

Tra le novità assolute del Salone dell’Auto di Bruxelles c’è la Grecale Lumina Blu. Si tratta dell’edizione speciale che debutta per la prima volta proprio in questa occasione. Il SUV si presenta con una livrea esclusiva denominata Night Interaction, abbinata a cerchi Pegaso da 21”, pinze freno gialle e Tridente in tinta sul montante posteriore. Gli interni offrono un’atmosfera calda e sofisticata, con pelle Chocolate e inserti in legno di radica a poro aperto. Ricca la dotazione orientata al comfort, che comprende tetto panoramico, sedili anteriori riscaldati e ventilati, portellone elettrico con sensore di movimento e una visuale completa grazie alla telecamera Surround View. Sotto la carrozzeria si trova un motore mild hybrid da 330 CV con trazione integrale e cambio automatico a otto rapporti.

Grecale Folgore, l’elettrico secondo Maserati

La Grecale è protagonista anche con la sua versione Folgore, il SUV 100% elettrico del Tridente. Presentato nella tonalità Verde Royale con interni Ghiaccio, il modello fa parte della collezione Fuoriserie e porta in scena la personalizzazione anche nel mondo dell’elettrico. L’autonomia arriva fino a 580 km nel ciclo WLTP e il nuovo sistema di trazione integrale AWD-Disconnect consente una gestione ancora più efficiente della potenza.

Il sistema AWD-Disconnect è in grado di trasferire la trazione solo sull’asse posteriore quando non è necessario l’intervento dell’avantreno, disinnestando fisicamente i semiassi anteriori e migliorando così l’efficienza energetica. Il passaggio tra le due modalità avviene in soli 500 millesimi di secondo, grazie a una rete di sensori e algoritmi che monitorano in tempo reale migliaia di parametri, dalla richiesta di coppia alla temperatura dei freni, dall’altimetria alla velocità istantanea.