I migliori portachiavi multifunzione da regalare a Natale

Tre idee pratiche ed economiche per i regali dell’ultimo minuto.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 dic 2025

Sta per iniziare la settimana che porta a Natale e per chi ancora non ha completato i regali o deve aggiungere un pensierino per un ospite inatteso, i portachiavi multifunzione possono essere la soluzione perfetta. Comodi e originali, i portachiavi multifunzione diventano indispensabili perché integrano una serie di strumenti che si rivelano utili per la vita di tutti i giorni.

Quale portachiavi regalare a Natale

Un primo modello da tenere in considerazione è il portachiavi con borsellino in pelle con ganci interni e scomparti. In vendita su Amazon a meno di 15€, questo portachiavi ha un formato compatto che consente di organizzare in modo sicuro fino a sei chiavi, oltre a banconote, tessere e monete.

Realizzato in materiale resistente e facile da pulire, ha anche una chiusura a cerniera che protegge il contenuto da perdite accidentali. Il vantaggio sta nell’unire in un unico oggetto le funzioni di un portafoglio e di un portachiavi, con un’organizzazione visiva immediata e un accesso rapido ai contenuti. Senza trascurare il vantaggio di proteggere da urti e cadute le chiavi della propria macchina.

Per chi si muove spesso all’aperto o utilizza l’auto in contesti extraurbani, il portachiavi multifunzione 6- in 1 è davvero un accessorio indispensabile. Realizzato in acciaio, nonostante le dimensioni compatte include sei strumenti essenziali tra cui apribottiglie, cacciavite e taglierino, pensati per situazioni di emergenza o necessità improvvise.

In offerta su Amazon a meno di 6€, ha un’impugnatura ergonomica e una struttura in lega metallica che garantiscono grande resistenza. Il design è concepito per un uso rapido anche con una sola mano, evitando ingombri inutili nel trasporto quotidiano.

Il terzo modello è il Klarus Mi2, un portachiavi con una piccola torcia LED ricaricabile da 40 lumen. Questo portachiavi, in offerta a meno di 15€, consente di avere sempre a disposizione una piccola torcia che si rivela molto utile in caso di necessità.

La batteria integrata si ricarica tramite USB e l’accensione avviene con un singolo pulsante, rendendo il suo utilizzo semplice e immediato in ogni situazione.

